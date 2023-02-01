https://ria.ru/20230201/gaz-1848871211.html
"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20 процентов
"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20 процентов - РИА Новости, 01.02.2023
"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20 процентов
Прокачка российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа" выросла сегодня на 20 процентов по сравнению с предыдущим днем, следует из сообщения... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:28
2023-02-01T10:28
2023-02-01T11:46
экономика
украина
сергей куприянов
газпром
европа
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прокачка российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа" выросла сегодня на 20 процентов по сравнению с предыдущим днем, следует из сообщения официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 29,4 миллиона кубометров на 1 февраля", — сказал он журналистам, добавив, что заявку на прокачку через ГИС "Сохрановка" Украина отклонила.Накануне российская компания прокачала через "Суджу" 24,5 миллиона кубов.С мая прошлого года поставки российского газа через газотранспортную систему Украины держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, но с первых дней января начали снижаться и к концу месяца составляли чуть более 24 миллионов кубов. "Суджа" остается единственным входом для транзита российского газа в Европу. Прием через ГИС "Сохрановка" Украина прекратила в мае, сославшись на то, что станция находится на территории ЛНР, под контролем российских войск. "Газпром" заявлял, что выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.
https://ria.ru/20230125/gaz-1847446229.html
https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, сергей куприянов, газпром, европа
Экономика, Украина, Сергей Куприянов, Газпром, Европа
10:28 01.02.2023 (обновлено: 11:46 01.02.2023)
"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20 процентов
Поставки "Газпрома" через Украину выросли на 20 процентов, до 29,4 миллиона кубометров
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прокачка российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа" выросла сегодня на 20 процентов по сравнению с предыдущим днем, следует из сообщения официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 29,4 миллиона кубометров на 1 февраля", — сказал он журналистам, добавив, что заявку на прокачку через ГИС "Сохрановка" Украина отклонила.
Накануне российская компания прокачала через "Суджу" 24,5 миллиона кубов.
С мая прошлого года поставки российского газа через газотранспортную систему Украины держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, но с первых дней января начали снижаться и к концу месяца составляли чуть более 24 миллионов кубов.
"Суджа" остается единственным входом для транзита российского газа в Европу. Прием через ГИС "Сохрановка" Украина прекратила в мае, сославшись на то, что станция находится на территории ЛНР, под контролем российских войск. "Газпром" заявлял, что выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.