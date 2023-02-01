https://ria.ru/20230201/garantii-1849107544.html

Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности

Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности - РИА Новости, 01.02.2023

Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности

России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:35

2023-02-01T23:35

2023-02-01T23:36

цены на нефть

россия

вашингтон (штат)

сша

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы", — сказал Антонов в программе "Большая игра" на Первом канале. "Нам твердят на каждом углу здесь, что разговор как прежде не получится. Кстати говоря, забывают только одно: мы его и не хотим. Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы", — добавил дипломат.

https://ria.ru/20230201/sotrudnichestvo-1849106634.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов