23:35 01.02.2023 (обновлено: 23:36 01.02.2023)
Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности
Антонов: России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США не готовы к диалогу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы", — сказал Антонов в программе "Большая игра" на Первом канале.
"Нам твердят на каждом углу здесь, что разговор как прежде не получится. Кстати говоря, забывают только одно: мы его и не хотим. Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы", — добавил дипломат.
Вчера, 23:29Антонов рассказал о сотрудничестве России и США