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Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности - РИА Новости, 01.02.2023
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Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности
Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности - РИА Новости, 01.02.2023
Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности
России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:35
2023-02-01T23:36
цены на нефть
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы", — сказал Антонов в программе "Большая игра" на Первом канале. "Нам твердят на каждом углу здесь, что разговор как прежде не получится. Кстати говоря, забывают только одно: мы его и не хотим. Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы", — добавил дипломат.
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цены на нефть, россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов
Цены на нефть, Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов
23:35 01.02.2023 (обновлено: 23:36 01.02.2023)
 
Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности

Антонов: России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США не готовы к диалогу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы", — сказал Антонов в программе "Большая игра" на Первом канале.
"Нам твердят на каждом углу здесь, что разговор как прежде не получится. Кстати говоря, забывают только одно: мы его и не хотим. Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы", — добавил дипломат.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Цены на нефтьРоссияВашингтон (штат)СШААнатолий Антонов
 
 
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