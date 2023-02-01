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Польша предложила НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности
Польша предложила НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности - РИА Новости, 01.02.2023
Польша предложила НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности
Польша предлагает НАТО дать Украине гарантии безопасности еще перед вильнюсским саммитом НАТО, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:48
2023-02-01T15:48
2023-02-01T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
польша
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша предлагает НАТО дать Украине гарантии безопасности еще перед вильнюсским саммитом НАТО, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. Выступление Дуды транслировало Польское телевидение. "Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего", - сказал Дуда. Саммит альянса запланирован на июль этого года. Он уточнил, что данную работу Польша намерена проводить с перспективой вступления Украины в НАТО. "Мы надеемся на ее принятие в Североатлантический альянс", - сказал польский президент.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, польша, вильнюс, анджей дуда, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Вильнюс, Анджей Дуда, НАТО, Украина
Польша предложила НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности
Президент Польши предложил НАТО дать Киеву гарантии безопасности перед саммитом альянса
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша предлагает НАТО дать Украине гарантии безопасности еще перед вильнюсским саммитом НАТО, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе.
Выступление Дуды транслировало Польское телевидение.
"Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего", - сказал Дуда.
Саммит альянса запланирован на июль этого года.
Он уточнил, что данную работу Польша намерена проводить с перспективой вступления Украины в НАТО.
"Мы надеемся на ее принятие в Североатлантический альянс", - сказал польский президент.