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Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей - РИА Новости, 01.02.2023
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Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей - РИА Новости, 01.02.2023
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
Судья около 10 раз прерывал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выступавшего с последним словом перед присяжными, и даже объявил перерыв, чтобы... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:59
2023-02-01T13:59
происшествия
хабаровский край
московская область (подмосковье)
сергей фургал
московский областной суд
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 1 фев - РИА Новости. Судья около 10 раз прерывал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выступавшего с последним словом перед присяжными, и даже объявил перерыв, чтобы подсудимый успокоился, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда. Председательствующий пояснил, что Фургала пришлось так часто прерывать, потому что в его речи содержались доказательства, которые не были исследованы во время процесса. В какой-то момент в заседании был объявлен десятиминутный перерыв, чтобы "Фургал успокоился", однако это ситуацию не изменило. Вскоре после паузы бывший губернатор получил замечание за то, что назвал слова судьи "сказками". Фургал также заявил, что его предупреждали о перспективе получить уголовное дело при вступлении в должность губернатора. "Меня предупредили после назначения о том, что если я не буду совершать определенные действия, то меня посадят", - утверждал он. Фургал считает, что его должны оправдать, а реальных преступников следствие так и не установило. Своё выступление он закончил словами о том, что дело "даже не шито белыми нитками или гнилыми нитками, это просто набор бумаги". Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске. Ранее в ходе прений сторон прокуроры попросили присяжных заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых. Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
https://ria.ru/20230116/dokazatelstva-1845296422.html
https://ria.ru/20220211/sud-1772325079.html
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происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), сергей фургал, московский областной суд
Происшествия, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Сергей Фургал, Московский областной суд
13:59 01.02.2023
 
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей

Судья около десяти раз прерывал последнее слово хабаровского экс-губернатора Фургала

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 1 фев - РИА Новости. Судья около 10 раз прерывал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выступавшего с последним словом перед присяжными, и даже объявил перерыв, чтобы подсудимый успокоился, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
Председательствующий пояснил, что Фургала пришлось так часто прерывать, потому что в его речи содержались доказательства, которые не были исследованы во время процесса.
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В какой-то момент в заседании был объявлен десятиминутный перерыв, чтобы "Фургал успокоился", однако это ситуацию не изменило. Вскоре после паузы бывший губернатор получил замечание за то, что назвал слова судьи "сказками".
Фургал также заявил, что его предупреждали о перспективе получить уголовное дело при вступлении в должность губернатора. "Меня предупредили после назначения о том, что если я не буду совершать определенные действия, то меня посадят", - утверждал он.
Фургал считает, что его должны оправдать, а реальных преступников следствие так и не установило. Своё выступление он закончил словами о том, что дело "даже не шито белыми нитками или гнилыми нитками, это просто набор бумаги".
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Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
Ранее в ходе прений сторон прокуроры попросили присяжных заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
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