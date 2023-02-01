https://ria.ru/20230201/flot-1848860660.html

Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ

Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023

Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ

Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:39

2023-02-01T09:39

2023-02-01T09:43

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россия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive."Когда фрегат окончательно вступит в строй, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами Калибр-НК и "Оникс", а также современными ЗРК "Полимен-Редут", — говорится в публикации.Кроме того, как отметил автор статьи Питер Сучиу, фрегат будет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон"."Адмирал Головко" способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками и авиацией. Он сможет наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров, а также развивать скорость до 29 узлов", — указывает обозреватель.Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"."Адмирала Головко" назвали в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230131/spasenie-1848704597.html

https://ria.ru/20230125/tsirkon-1847349881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, россия, вмф рф