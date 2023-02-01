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Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ
Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:39
2023-02-01T09:39
2023-02-01T09:43
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive."Когда фрегат окончательно вступит в строй, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами Калибр-НК и "Оникс", а также современными ЗРК "Полимен-Редут", — говорится в публикации.Кроме того, как отметил автор статьи Питер Сучиу, фрегат будет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон"."Адмирал Головко" способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками и авиацией. Он сможет наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров, а также развивать скорость до 29 узлов", — указывает обозреватель.Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"."Адмирала Головко" назвали в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230131/spasenie-1848704597.html
https://ria.ru/20230125/tsirkon-1847349881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вмф рф
Безопасность, Россия, ВМФ РФ
09:39 01.02.2023 (обновлено: 09:43 01.02.2023)
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ
19FortyFive: ВМФ России получит военный корабль "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive
.
"Когда фрегат окончательно вступит в строй, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами Калибр-НК и "Оникс", а также современными ЗРК "Полимен-Редут", — говорится в публикации.
Кроме того, как отметил автор статьи Питер Сучиу, фрегат будет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон".
"Адмирал Головко" способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками и авиацией. Он сможет наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров, а также развивать скорость до 29 узлов", — указывает обозреватель.
Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".
"Адмирала Головко" назвали в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.