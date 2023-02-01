Рейтинг@Mail.ru
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/flot-1848860660.html
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ
Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:39
2023-02-01T09:43
безопасность
россия
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595850409_0:262:2758:1813_1920x0_80_0_0_345ea2bc9131feb42dcc230333acc606.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive."Когда фрегат окончательно вступит в строй, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами Калибр-НК и "Оникс", а также современными ЗРК "Полимен-Редут", — говорится в публикации.Кроме того, как отметил автор статьи Питер Сучиу, фрегат будет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон"."Адмирал Головко" способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками и авиацией. Он сможет наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров, а также развивать скорость до 29 узлов", — указывает обозреватель.Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"."Адмирала Головко" назвали в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230131/spasenie-1848704597.html
https://ria.ru/20230125/tsirkon-1847349881.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595850409_194:0:2611:1813_1920x0_80_0_0_4d968337984d7f6634c534abf549779d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вмф рф
Безопасность, Россия, ВМФ РФ
09:39 01.02.2023 (обновлено: 09:43 01.02.2023)
 
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ

19FortyFive: ВМФ России получит военный корабль "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием

© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание МИД в Москве
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на здание МИД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive.
"Когда фрегат окончательно вступит в строй, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами Калибр-НК и "Оникс", а также современными ЗРК "Полимен-Редут", — говорится в публикации.
Кроме того, как отметил автор статьи Питер Сучиу, фрегат будет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон".
"Адмирал Головко" способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками и авиацией. Он сможет наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров, а также развивать скорость до 29 узлов", — указывает обозреватель.
Средний морской танкер Северного флота (СФ) Кама - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 15:32
Российские боевые корабли спасли француза с тонущей яхты
Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".
"Адмирала Головко" назвали в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков уходит на боевую службу - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 15:38
"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику
 
БезопасностьРоссияВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала