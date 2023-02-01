https://ria.ru/20230201/fevral-1848910742.html

Москвичам рассказали о погоде в феврале

Москвичам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 01.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в феврале

Февраль в Москве стартует с теплых дней, а во второй декаде месяца ожидаются ночные морозы до минус 15 и солнечные дни, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:08

2023-02-01T12:08

2023-02-01T12:08

общество

москва

татьяна позднякова

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_12744105a0a1310b23515d0d09fa6e50.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Февраль в Москве стартует с теплых дней, а во второй декаде месяца ожидаются ночные морозы до минус 15 и солнечные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, прогнозируется, что первая декада февраля в Москве будет с различным температурным режимом: первые пять дней будут довольно теплыми, вторая пятидневка ожидается с температурным режимом близким к климатической норме. "А во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до минус 10 - минус 15 в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в антициклоне мы рассчитываем, что облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы. Зато днем мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20230201/pogoda-1848889928.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, татьяна позднякова, погода, россия