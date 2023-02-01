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Москвичам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 01.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в феврале
Москвичам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 01.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в феврале
Февраль в Москве стартует с теплых дней, а во второй декаде месяца ожидаются ночные морозы до минус 15 и солнечные дни, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:08
2023-02-01T12:08
общество
москва
татьяна позднякова
погода
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Февраль в Москве стартует с теплых дней, а во второй декаде месяца ожидаются ночные морозы до минус 15 и солнечные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, прогнозируется, что первая декада февраля в Москве будет с различным температурным режимом: первые пять дней будут довольно теплыми, вторая пятидневка ожидается с температурным режимом близким к климатической норме. "А во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до минус 10 - минус 15 в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в антициклоне мы рассчитываем, что облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы. Зато днем мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода, россия
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода, Россия
12:08 01.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в феврале

Позднякова: февраль в Москве стартует с тепла, а во второй декаде ожидаются ночные морозы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Февраль в Москве стартует с теплых дней, а во второй декаде месяца ожидаются ночные морозы до минус 15 и солнечные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, прогнозируется, что первая декада февраля в Москве будет с различным температурным режимом: первые пять дней будут довольно теплыми, вторая пятидневка ожидается с температурным режимом близким к климатической норме.
"А во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до минус 10 - минус 15 в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в антициклоне мы рассчитываем, что облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы. Зато днем мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца", - рассказала Позднякова.
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