https://ria.ru/20230201/evrosoyuz-1849014951.html
ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных
ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных - РИА Новости, 01.02.2023
ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных
Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:36
2023-02-01T16:36
2023-02-01T16:52
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ожидается, что военная помощь ЕС для Украины будет обсуждаться в ходе саммита ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля. Встреча в верхах, вероятнее всего, пройдет в Киеве."К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч", - сообщил источник. Он добавил, что такими образом, общее число военных, подготовленных в рамках этой миссии, составит 30 тысяч.
https://ria.ru/20230131/piloty-1848763646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:36 01.02.2023 (обновлено: 16:52 01.02.2023)
ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных
ЕС планирует увеличить число проходящих подготовку украинских военных с 15 до 30 тысяч