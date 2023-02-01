https://ria.ru/20230201/evrosoyuz-1849014951.html

ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных

ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных - РИА Новости, 01.02.2023

ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных

Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:36

2023-02-01T16:36

2023-02-01T16:52

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ожидается, что военная помощь ЕС для Украины будет обсуждаться в ходе саммита ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля. Встреча в верхах, вероятнее всего, пройдет в Киеве."К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч", - сообщил источник. Он добавил, что такими образом, общее число военных, подготовленных в рамках этой миссии, составит 30 тысяч.

https://ria.ru/20230131/piloty-1848763646.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр