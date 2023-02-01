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ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных
ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных - РИА Новости, 01.02.2023
ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных
Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:36
2023-02-01T16:52
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ожидается, что военная помощь ЕС для Украины будет обсуждаться в ходе саммита ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля. Встреча в верхах, вероятнее всего, пройдет в Киеве."К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч", - сообщил источник. Он добавил, что такими образом, общее число военных, подготовленных в рамках этой миссии, составит 30 тысяч.
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украина, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:36 01.02.2023 (обновлено: 16:52 01.02.2023)
 
ЕС планирует вдвое расширить программу подготовки украинских военных

ЕС планирует увеличить число проходящих подготовку украинских военных с 15 до 30 тысяч

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ожидается, что военная помощь ЕС для Украины будет обсуждаться в ходе саммита ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля. Встреча в верхах, вероятнее всего, пройдет в Киеве.
"К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч", - сообщил источник. Он добавил, что такими образом, общее число военных, подготовленных в рамках этой миссии, составит 30 тысяч.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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