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Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота - РИА Новости, 01.02.2023
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Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота - РИА Новости, 01.02.2023
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, который отравил живущего там енота, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:53
2023-02-01T14:53
происшествия
мурманск
россия
мончегорск
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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, который отравил живущего там енота, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ. Ранее кафе "Енотополис" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказало, что енот по имени Урсула съел что-то из кармана одного из гостей, несмотря на предупреждения администрации не кормить животное, и у него случилась интоксикация. Урсулу отвезли в ветклинику в Мончегорск, где согласились принять экзотического зверя. Анализы показали, что причиной отравления стал крысиный яд. "По информации, опубликованной в сети интернет, об отравлении енота одним из посетителей тайм-кафе, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
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происшествия, мурманск, россия, мончегорск
Происшествия, Мурманск, Россия, Мончегорск
14:53 01.02.2023
 
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота

В Мурманске полицейские ищут посетителя кафе, отравившего живущего там енота крысиным ядом

© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия КотляроваЕнот
Енот - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия Котлярова
Енот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, который отравил живущего там енота, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.
Ранее кафе "Енотополис" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказало, что енот по имени Урсула съел что-то из кармана одного из гостей, несмотря на предупреждения администрации не кормить животное, и у него случилась интоксикация. Урсулу отвезли в ветклинику в Мончегорск, где согласились принять экзотического зверя. Анализы показали, что причиной отравления стал крысиный яд.
"По информации, опубликованной в сети интернет, об отравлении енота одним из посетителей тайм-кафе, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
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