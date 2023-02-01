https://ria.ru/20230201/enot-1848973505.html

Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота

Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота - РИА Новости, 01.02.2023

Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота

Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, который отравил живущего там енота, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:53

2023-02-01T14:53

2023-02-01T14:53

происшествия

мурманск

россия

мончегорск

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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, который отравил живущего там енота, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ. Ранее кафе "Енотополис" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказало, что енот по имени Урсула съел что-то из кармана одного из гостей, несмотря на предупреждения администрации не кормить животное, и у него случилась интоксикация. Урсулу отвезли в ветклинику в Мончегорск, где согласились принять экзотического зверя. Анализы показали, что причиной отравления стал крысиный яд. "По информации, опубликованной в сети интернет, об отравлении енота одним из посетителей тайм-кафе, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230127/kot-1847800716.html

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происшествия, мурманск, россия, мончегорск