https://ria.ru/20230201/enot-1848973505.html
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота - РИА Новости, 01.02.2023
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, который отравил живущего там енота, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:53
2023-02-01T14:53
2023-02-01T14:53
происшествия
мурманск
россия
мончегорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134100_0:66:1287:790_1920x0_80_0_0_7fdb4ced6721cfd3735e60b256712158.jpg
МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, который отравил живущего там енота, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ. Ранее кафе "Енотополис" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказало, что енот по имени Урсула съел что-то из кармана одного из гостей, несмотря на предупреждения администрации не кормить животное, и у него случилась интоксикация. Урсулу отвезли в ветклинику в Мончегорск, где согласились принять экзотического зверя. Анализы показали, что причиной отравления стал крысиный яд. "По информации, опубликованной в сети интернет, об отравлении енота одним из посетителей тайм-кафе, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230127/kot-1847800716.html
мурманск
россия
мончегорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134100_74:0:1214:855_1920x0_80_0_0_b18e02582ea11a1883744cf4ff76cabc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманск, россия, мончегорск
Происшествия, Мурманск, Россия, Мончегорск
Полицейские в Мурманске ищут посетителя кафе, отравившего енота
В Мурманске полицейские ищут посетителя кафе, отравившего живущего там енота крысиным ядом