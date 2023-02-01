https://ria.ru/20230201/ekzoruka-1848858338.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением - РИА Новости, 01.02.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением

В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:25

2023-02-01T09:25

2023-02-01T09:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и других задач, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."НИИМЭ имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2015 года. Компания ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. В настоящее время в НИИМЭ работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов, в том числе три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.По оценкам разработчиков, новый экзоскелет лишен недостатков большинства используемых в настоящее время образцов: ограниченной траектории движения и использования пульта для управления."Мы предлагаем неинвазивно считывать электромиографические сигналы с мышц человека и регистрировать фактическое положение руки. Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2-0,3 миллисекунды. Таким образом, мы получаем активное усиление естественного движения, быстро и точно предсказывая траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя", - пояснил начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов.Рынок использования экзоскелетов ежегодно растет, демонстрируя высокий потенциал в отраслях, где требуется усиление физических возможностей человека. Например, в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, строительстве или промышленности.

https://ria.ru/20221107/ekzoskelet-1829587755.html

https://ria.ru/20221114/legioner-1831248967.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский