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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением - РИА Новости, 01.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230201/ekzoruka-1848858338.html
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением - РИА Новости, 01.02.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением
В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:25
2023-02-01T09:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и других задач, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."НИИМЭ имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2015 года. Компания ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. В настоящее время в НИИМЭ работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов, в том числе три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.По оценкам разработчиков, новый экзоскелет лишен недостатков большинства используемых в настоящее время образцов: ограниченной траектории движения и использования пульта для управления."Мы предлагаем неинвазивно считывать электромиографические сигналы с мышц человека и регистрировать фактическое положение руки. Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2-0,3 миллисекунды. Таким образом, мы получаем активное усиление естественного движения, быстро и точно предсказывая траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя", - пояснил начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов.Рынок использования экзоскелетов ежегодно растет, демонстрируя высокий потенциал в отраслях, где требуется усиление физических возможностей человека. Например, в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, строительстве или промышленности.
https://ria.ru/20221107/ekzoskelet-1829587755.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
09:25 01.02.2023
 

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал экзоруку с нейросетевым управлением

© Фото : пресс-служба ДИППЭкзоскелет руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и других задач
Экзоскелет руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и других задач - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Экзоскелет руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и других задач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для промышленных, спасательных и других задач, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"НИИМЭ имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2015 года. Компания ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. В настоящее время в НИИМЭ работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов, в том числе три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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По оценкам разработчиков, новый экзоскелет лишен недостатков большинства используемых в настоящее время образцов: ограниченной траектории движения и использования пульта для управления.
"Мы предлагаем неинвазивно считывать электромиографические сигналы с мышц человека и регистрировать фактическое положение руки. Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2-0,3 миллисекунды. Таким образом, мы получаем активное усиление естественного движения, быстро и точно предсказывая траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя", - пояснил начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов.
Рынок использования экзоскелетов ежегодно растет, демонстрируя высокий потенциал в отраслях, где требуется усиление физических возможностей человека. Например, в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, строительстве или промышленности.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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