03:20 01.02.2023 (обновлено: 04:41 01.02.2023)
"Ради экспериментов?" Зеленскому задали неудобный вопрос об украинцах
DikGAZETE: США с помощью биолабораторий используют украинцев как подопытных кроликов
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США при помощи биолабораторий используют украинцев в качестве подопытных кроликов, написал колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.
Он отметил, что проведение специальной военной операции позволило раскрыть сеть американских биологических лабораторий на Украине.
"Может быть, даже зная об этом американском проекте, Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов? Судя по всему, украинские политики не изменят своей позиции в пользу народа и продолжат проводить политику под руководством Вашингтона", — возмутился журналист.
По его мнению, украинцы должны сами решить проблему и выступить против американцев, которые используют их в качестве "подопытных кроликов". Алтыпармак также добавил, что теперь США переносят биолаборатории в другие страны, создавая в мире настоящую биологическую угрозу.
В заключение он призвал украинцев подумать, кто на самом деле их истинный враг.
Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.
Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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