https://ria.ru/20230201/eksperimenty-1848835339.html

"Ради экспериментов?" Зеленскому задали неудобный вопрос об украинцах

"Ради экспериментов?" Зеленскому задали неудобный вопрос об украинцах - РИА Новости, 01.02.2023

"Ради экспериментов?" Зеленскому задали неудобный вопрос об украинцах

США при помощи биолабораторий используют украинцев в качестве подопытных кроликов, написал колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T03:20

2023-02-01T03:20

2023-02-01T04:41

в мире

сша

украина

игорь кириллов

войска рхбз

министерство обороны сша

польша

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США при помощи биолабораторий используют украинцев в качестве подопытных кроликов, написал колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.Он отметил, что проведение специальной военной операции позволило раскрыть сеть американских биологических лабораторий на Украине.По его мнению, украинцы должны сами решить проблему и выступить против американцев, которые используют их в качестве "подопытных кроликов". Алтыпармак также добавил, что теперь США переносят биолаборатории в другие страны, создавая в мире настоящую биологическую угрозу.В заключение он призвал украинцев подумать, кто на самом деле их истинный враг.Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230130/issledovaniya-1848451431.html

https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны сша, польша