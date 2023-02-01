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Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США - РИА Новости, 01.02.2023
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Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США
Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России против экспансии США. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:41
2023-02-01T07:41
в мире
сша
иран
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России против экспансии США. По его словам, сегодня ни для кого не секрет, что любая террористическая атака на суверенное государство в мире не обходится без США и их сателлитов. В качестве примера этого он назвал недавние удары по территории Ирана. "Терроризм для властей США стал нормой и смыслом жизни. Поэтому США должны ответить за каждую террористическую агрессию с их стороны в отношении суверенных государств", - заявил депутат.
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в мире, сша, иран, михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Иран, Михаил Шеремет, Госдума РФ
07:41 01.02.2023
 
Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США

Шеремет: сплочение здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России против экспансии США.
"Только справедливая политика и сплочение всех здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США и поставить точку в их диктате и желании вершить судьбы целых стран и народов. Пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня ни для кого не секрет, что любая террористическая атака на суверенное государство в мире не обходится без США и их сателлитов. В качестве примера этого он назвал недавние удары по территории Ирана.
"Терроризм для властей США стал нормой и смыслом жизни. Поэтому США должны ответить за каждую террористическую агрессию с их стороны в отношении суверенных государств", - заявил депутат.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
03:14
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В миреСШАИранМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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