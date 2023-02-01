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Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США
Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России против экспансии США. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:41
2023-02-01T07:41
2023-02-01T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России против экспансии США. По его словам, сегодня ни для кого не секрет, что любая террористическая атака на суверенное государство в мире не обходится без США и их сателлитов. В качестве примера этого он назвал недавние удары по территории Ирана. "Терроризм для властей США стал нормой и смыслом жизни. Поэтому США должны ответить за каждую террористическую агрессию с их стороны в отношении суверенных государств", - заявил депутат.
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в мире, сша, иран, михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Иран, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США
Шеремет: сплочение здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США