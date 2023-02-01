https://ria.ru/20230201/ekspansiya-1848846331.html

Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США

Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США - РИА Новости, 01.02.2023

Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России против экспансии США. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T07:41

2023-02-01T07:41

2023-02-01T07:41

в мире

сша

иран

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал все здравомыслящие страны сплотиться вокруг России против экспансии США. По его словам, сегодня ни для кого не секрет, что любая террористическая атака на суверенное государство в мире не обходится без США и их сателлитов. В качестве примера этого он назвал недавние удары по территории Ирана. "Терроризм для властей США стал нормой и смыслом жизни. Поэтому США должны ответить за каждую террористическую агрессию с их стороны в отношении суверенных государств", - заявил депутат.

https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, михаил шеремет, госдума рф