https://ria.ru/20230201/ekonomika-1849009331.html

"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни

"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни - РИА Новости, 01.02.2023

"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни

Жители Великобритании столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие, сообщил в интервью журналу Der Spiegel местный пивовар... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:19

2023-02-01T16:19

2023-02-01T17:56

экономика

россия

великобритания

украина

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие, сообщил в интервью журналу Der Spiegel местный пивовар Ричард Нейсби."Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела идут хуже некуда. Цены на солод и электроэнергию выросли в два раза. Кроме того, нам придется столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль", — поделился он.По данным Национальной статистической службы Британии, уровень инфляции в стране составил рекордные 15 процентов.Среди наиболее подорожавших продуктов — молоко и сливочное масло. Цены на них выросли на 46 и 30 процентов соответственно.Отмечается, что для многих британцев повышение стоимости жизни стало серьезной проблемой."Ситуация в стране сильно меня тревожит. Мне приходится ходить пешком. Сейчас я склонен покупать более дешевые вещи, чем раньше, только лишь потому, что повседневные продукты стали намного дороже", — рассказал Нейсби.Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230124/khorvatiya-1847183681.html

https://ria.ru/20230124/ekonomika-1847118645.html

россия

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, великобритания, украина, цены на нефть, владимир путин