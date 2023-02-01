https://ria.ru/20230201/ekonomika-1849009331.html
"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни
"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни - РИА Новости, 01.02.2023
"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни
Жители Великобритании столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие, сообщил в интервью журналу Der Spiegel местный пивовар... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:19
2023-02-01T16:19
2023-02-01T17:56
экономика
россия
великобритания
украина
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие, сообщил в интервью журналу Der Spiegel местный пивовар Ричард Нейсби."Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела идут хуже некуда. Цены на солод и электроэнергию выросли в два раза. Кроме того, нам придется столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль", — поделился он.По данным Национальной статистической службы Британии, уровень инфляции в стране составил рекордные 15 процентов.Среди наиболее подорожавших продуктов — молоко и сливочное масло. Цены на них выросли на 46 и 30 процентов соответственно.Отмечается, что для многих британцев повышение стоимости жизни стало серьезной проблемой."Ситуация в стране сильно меня тревожит. Мне приходится ходить пешком. Сейчас я склонен покупать более дешевые вещи, чем раньше, только лишь потому, что повседневные продукты стали намного дороже", — рассказал Нейсби.Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230124/khorvatiya-1847183681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великобритания, украина, цены на нефть, владимир путин
Экономика, Россия, Великобритания, Украина, Цены на нефть, Владимир Путин
16:19 01.02.2023 (обновлено: 17:56 01.02.2023)
"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни
Spiegel: жители Великобритании столкнулись с историческим ростом цен на свет, газ и еду
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Жители Великобритании столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие, сообщил в интервью журналу Der Spiegel
местный пивовар Ричард Нейсби.
"Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела идут хуже некуда. Цены на солод и электроэнергию выросли в два раза. Кроме того, нам придется столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль", — поделился он.
По данным Национальной статистической службы Британии, уровень инфляции в стране составил рекордные 15 процентов.
Среди наиболее подорожавших продуктов — молоко и сливочное масло. Цены на них выросли на 46 и 30 процентов соответственно.
Отмечается, что для многих британцев повышение стоимости жизни стало серьезной проблемой.
"Ситуация в стране сильно меня тревожит. Мне приходится ходить пешком. Сейчас я склонен покупать более дешевые вещи, чем раньше, только лишь потому, что повседневные продукты стали намного дороже", — рассказал Нейсби.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию
из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США
. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.