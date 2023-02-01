Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю
Прощальный тур Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road стал самым кассовым за всю историю
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкБританский певец Элтон Джон выступает в концертном зале "Крокус Сити Холл". 14 декабря 2017
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощальный тур британской звезды Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road собрал рекордное количество прибыли за всю историю, сообщил Billboard.
На гастролях артист выступил на 278 концертах и заработал более 800 миллионов долларов. На втором и третьем месте по кассовым сборам оказались The Divide Tour Эда Ширана и The 360 Tour группы U2.
Элтон Джон анонсировал прощальный тур в 2018 году. По словам музыканта, он решил завершить музыкальную карьеру ради семьи. Исполнитель воспитывает двоих сыновей.
В прошлом году певцу пришлось перенести несколько выступлений в США из-за проблем со здоровьем. Артист переболел коронавирусом.
Ранее Элтон Джон выпустил совместную песню Hold Me Closer с Бритни Спирс. Композиция стала для артистки первой за шесть лет.
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