Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощальный тур британской звезды Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road собрал рекордное количество прибыли за всю историю, сообщил Billboard.На гастролях артист выступил на 278 концертах и заработал более 800 миллионов долларов. На втором и третьем месте по кассовым сборам оказались The Divide Tour Эда Ширана и The 360 ​​Tour группы U2.Элтон Джон анонсировал прощальный тур в 2018 году. По словам музыканта, он решил завершить музыкальную карьеру ради семьи. Исполнитель воспитывает двоих сыновей. В прошлом году певцу пришлось перенести несколько выступлений в США из-за проблем со здоровьем. Артист переболел коронавирусом. Ранее Элтон Джон выпустил совместную песню Hold Me Closer с Бритни Спирс. Композиция стала для артистки первой за шесть лет.

