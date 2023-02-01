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Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю - РИА Новости, 01.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230201/dzhon-1848877725.html
Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю
Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю - РИА Новости, 01.02.2023
Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю
Прощальный тур британской звезды Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road собрал рекордное количество прибыли за всю историю, сообщил Billboard. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:15
2023-02-01T11:15
шоубиз
элтон джон
музыка
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощальный тур британской звезды Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road собрал рекордное количество прибыли за всю историю, сообщил Billboard.На гастролях артист выступил на 278 концертах и заработал более 800 миллионов долларов. На втором и третьем месте по кассовым сборам оказались The Divide Tour Эда Ширана и The 360 ​​Tour группы U2.Элтон Джон анонсировал прощальный тур в 2018 году. По словам музыканта, он решил завершить музыкальную карьеру ради семьи. Исполнитель воспитывает двоих сыновей. В прошлом году певцу пришлось перенести несколько выступлений в США из-за проблем со здоровьем. Артист переболел коронавирусом. Ранее Элтон Джон выпустил совместную песню Hold Me Closer с Бритни Спирс. Композиция стала для артистки первой за шесть лет.
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элтон джон, музыка
Шоубиз, Элтон Джон, Музыка
11:15 01.02.2023
 
Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю

Прощальный тур Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road стал самым кассовым за всю историю

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкБританский певец Элтон Джон выступает в концертном зале "Крокус Сити Холл". 14 декабря 2017
Британский певец Элтон Джон выступает в концертном зале Крокус Сити Холл. 14 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощальный тур британской звезды Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road собрал рекордное количество прибыли за всю историю, сообщил Billboard.
На гастролях артист выступил на 278 концертах и заработал более 800 миллионов долларов. На втором и третьем месте по кассовым сборам оказались The Divide Tour Эда Ширана и The 360 ​​Tour группы U2.
Элтон Джон анонсировал прощальный тур в 2018 году. По словам музыканта, он решил завершить музыкальную карьеру ради семьи. Исполнитель воспитывает двоих сыновей.
В прошлом году певцу пришлось перенести несколько выступлений в США из-за проблем со здоровьем. Артист переболел коронавирусом.
Ранее Элтон Джон выпустил совместную песню Hold Me Closer с Бритни Спирс. Композиция стала для артистки первой за шесть лет.
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