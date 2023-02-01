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"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России - РИА Новости, 01.02.2023
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"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России
"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России - РИА Новости, 01.02.2023
"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России
Пользователи Twitter высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды, который рассказал во время визита в Латвию, как представляет себе "капитуляцию России". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:33
2023-02-01T19:51
в мире
россия
украина
польша
анджей дуда
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды, который рассказал во время визита в Латвию, как представляет себе "капитуляцию России".Дуда заявил, что во время недавней беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским посоветовал ему подписать будущее соглашение с российской стороной в Переяславе, после того как "Киев победит Москву и россияне на коленях приползут просить мира". Поляки раскритиковали высказывание политика."Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии", — добавил Jacek Slomczynski."Просто сумасшедший парень", — отметил Romanowski Ronald."Дуда оторван от реальности еще больше, чем Зеленский", — ответил другой."Заметили, как ему удается подавить смех, когда он несет такую чушь?" — спросили в комментариях.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а власти в Киеве сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев осознает его необходимость. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html
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в мире, россия, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский
18:33 01.02.2023 (обновлено: 19:51 01.02.2023)
 
"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России

Пользователей Twitter рассмешил совет Дуды Зеленскому о капитуляции России

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды, который рассказал во время визита в Латвию, как представляет себе "капитуляцию России".
Дуда заявил, что во время недавней беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским посоветовал ему подписать будущее соглашение с российской стороной в Переяславе, после того как "Киев победит Москву и россияне на коленях приползут просить мира". Поляки раскритиковали высказывание политика.

"Давай, расскажи свои фантазии Владимиру Путину. В очередной раз пустые слова Дуды. Я не верю, что это произойдет", — написала Maria.

"Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии", — добавил Jacek Slomczynski.
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"Просто сумасшедший парень", — отметил Romanowski Ronald.

"Украина вот кто точно подпишет капитуляцию", — поделился мнением пользователь.

"Дуда оторван от реальности еще больше, чем Зеленский", — ответил другой.
"Заметили, как ему удается подавить смех, когда он несет такую чушь?" — спросили в комментариях.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а власти в Киеве сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев осознает его необходимость. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
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