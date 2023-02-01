18:33 01.02.2023 (обновлено: 19:51 01.02.2023)
"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России
Пользователей Twitter рассмешил совет Дуды Зеленскому о капитуляции России
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды, который рассказал во время визита в Латвию, как представляет себе "капитуляцию России".
Дуда заявил, что во время недавней беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским посоветовал ему подписать будущее соглашение с российской стороной в Переяславе, после того как "Киев победит Москву и россияне на коленях приползут просить мира". Поляки раскритиковали высказывание политика.
"Давай, расскажи свои фантазии Владимиру Путину. В очередной раз пустые слова Дуды. Я не верю, что это произойдет", — написала Maria.
"Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии", — добавил Jacek Slomczynski.
"Просто сумасшедший парень", — отметил Romanowski Ronald.
"Украина — вот кто точно подпишет капитуляцию", — поделился мнением пользователь.
"Дуда оторван от реальности еще больше, чем Зеленский", — ответил другой.
"Заметили, как ему удается подавить смех, когда он несет такую чушь?" — спросили в комментариях.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а власти в Киеве сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев осознает его необходимость. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.