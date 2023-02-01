https://ria.ru/20230201/duda-1849063215.html

"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России

"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России - РИА Новости, 01.02.2023

"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России

Пользователи Twitter высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды, который рассказал во время визита в Латвию, как представляет себе "капитуляцию России". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:33

2023-02-01T18:33

2023-02-01T19:51

в мире

россия

украина

польша

анджей дуда

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды, который рассказал во время визита в Латвию, как представляет себе "капитуляцию России".Дуда заявил, что во время недавней беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским посоветовал ему подписать будущее соглашение с российской стороной в Переяславе, после того как "Киев победит Москву и россияне на коленях приползут просить мира". Поляки раскритиковали высказывание политика."Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии", — добавил Jacek Slomczynski."Просто сумасшедший парень", — отметил Romanowski Ronald."Дуда оторван от реальности еще больше, чем Зеленский", — ответил другой."Заметили, как ему удается подавить смех, когда он несет такую чушь?" — спросили в комментариях.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а власти в Киеве сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев осознает его необходимость. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский