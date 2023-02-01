https://ria.ru/20230201/dtp-1849097972.html
В Сочи автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
В Сочи автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.02.2023
В Сочи автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в Сочи, два человека госпитализированы, еще троих осматривают медики, сообщили... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:17
2023-02-01T22:17
2023-02-01T22:17
происшествия
авто
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 1 фев - РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в Сочи, два человека госпитализированы, еще троих осматривают медики, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как информирует ведомство, ЧП произошло вечером в среду на улице Донская. Установлено, что водитель легкового автомобиля Ford Mustang не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом. "По предварительным данным, в результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства Ford Mustang госпитализированы, три пассажира автобуса осматриваются медицинскими работниками", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230131/postradavshie-1848585294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Авто, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
МВД: в Сочи пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, пострадали два человека