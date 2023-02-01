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Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве - РИА Новости, 01.02.2023
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Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве
Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве - РИА Новости, 01.02.2023
Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве
Водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, арестовали до 25 марта, сообщается в телеграм-канале столичной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:49
2023-02-01T17:05
происшествия
москва
ярославль
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, арестовали до 25 марта, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры в среду. Ранее СМИ сообщали, что черный Porsche Cayenne на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых попали в больницу. По данным МВД РФ, авария произошла на прошлой неделе, 24 января, на улице Нижние Поля. Водитель и пассажир скрылись с места, оставив двигатель заведенным. Позднее водителя задержали в Ярославле. "С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении. Сам предполагаемый виновник резонансного ДТП ранее заявил, что его машину занесло и "закрутило". На вопрос, почему сбежал с места аварии, мужчина упомянул, что "боялся". Максимально ему грозит семь лет лишения свободы по части 2 статьи 264 УК РФ.
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происшествия, москва, ярославль
Происшествия, Москва, Ярославль
16:49 01.02.2023 (обновлено: 17:05 01.02.2023)
 
Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве

Суд арестовал до 25 марта водителя Porsche, сбившего трех пешеходов на тротуаре в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, арестовали до 25 марта, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры в среду.
Ранее СМИ сообщали, что черный Porsche Cayenne на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых попали в больницу. По данным МВД РФ, авария произошла на прошлой неделе, 24 января, на улице Нижние Поля. Водитель и пассажир скрылись с места, оставив двигатель заведенным. Позднее водителя задержали в Ярославле.
"С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Сам предполагаемый виновник резонансного ДТП ранее заявил, что его машину занесло и "закрутило". На вопрос, почему сбежал с места аварии, мужчина упомянул, что "боялся". Максимально ему грозит семь лет лишения свободы по части 2 статьи 264 УК РФ.
На месте ДТП в Екатеринбурге. 29 января 2023 - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 10:18
В Екатеринбурге иномарка сбила пешеходов на тротуаре
 
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