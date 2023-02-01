16:49 01.02.2023 (обновлено: 17:05 01.02.2023)
Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве
Суд арестовал до 25 марта водителя Porsche, сбившего трех пешеходов на тротуаре в Москве
Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, арестовали до 25 марта, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры в среду.
Ранее СМИ сообщали, что черный Porsche Cayenne на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых попали в больницу. По данным МВД РФ, авария произошла на прошлой неделе, 24 января, на улице Нижние Поля. Водитель и пассажир скрылись с места, оставив двигатель заведенным. Позднее водителя задержали в Ярославле.
"С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Сам предполагаемый виновник резонансного ДТП ранее заявил, что его машину занесло и "закрутило". На вопрос, почему сбежал с места аварии, мужчина упомянул, что "боялся". Максимально ему грозит семь лет лишения свободы по части 2 статьи 264 УК РФ.
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