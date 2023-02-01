https://ria.ru/20230201/dtp-1849019006.html

Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве

Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве - РИА Новости, 01.02.2023

Суд арестовал водителя Porsche, сбившего трех пешеходов в Москве

Водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, арестовали до 25 марта, сообщается в телеграм-канале столичной... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:49

2023-02-01T16:49

2023-02-01T17:05

происшествия

москва

ярославль

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, арестовали до 25 марта, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры в среду. Ранее СМИ сообщали, что черный Porsche Cayenne на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых попали в больницу. По данным МВД РФ, авария произошла на прошлой неделе, 24 января, на улице Нижние Поля. Водитель и пассажир скрылись с места, оставив двигатель заведенным. Позднее водителя задержали в Ярославле. "С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении. Сам предполагаемый виновник резонансного ДТП ранее заявил, что его машину занесло и "закрутило". На вопрос, почему сбежал с места аварии, мужчина упомянул, что "боялся". Максимально ему грозит семь лет лишения свободы по части 2 статьи 264 УК РФ.

https://ria.ru/20230129/dtp-1848185569.html

москва

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ярославль