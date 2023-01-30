https://ria.ru/20230130/dtp-1848472705.html

В Ярославле задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего пешеходов в Москве

В Ярославле задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего пешеходов в Москве - РИА Новости, 30.01.2023

В Ярославле задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего пешеходов в Москве

Полицейские задержали в Ярославле водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, сообщила официальный... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:53

2023-01-30T16:53

2023-01-30T18:41

происшествия

ярославль

москва

дтп

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Ярославле водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее СМИ сообщали, что черный Porsche Cayenne на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых попали в больницу. Водитель и пассажир скрылись с места, оставив двигатель заведенным.Как в свою очередь уточнила представитель МВД РФ, авария произошла в прошедший вторник, 24 января, на улице Нижние Поля в Москве. Предварительно, пешеходов задавил водитель внедорожника "премиум-класса". Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (часть 2 статьи 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечении, добавила Волк.Сам предполагаемый виновник резонансного ДТП заявил, что его машину занесло и "закрутило"."Я ждал, пока решатся вопросы. Боялся. Родственники, там, к пострадавшему ездили", - ответил мужчина на вопрос правоохранителей о том, почему он не явился в полицию после аварии. Видео с его показаниями публикует МВД России.

https://ria.ru/20230129/dtp-1848185569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, москва, дтп, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк