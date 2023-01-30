https://ria.ru/20230130/dtp-1848472705.html
В Ярославле задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего пешеходов в Москве
В Ярославле задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего пешеходов в Москве - РИА Новости, 30.01.2023
В Ярославле задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего пешеходов в Москве
Полицейские задержали в Ярославле водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, сообщила официальный... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:53
2023-01-30T16:53
2023-01-30T18:41
происшествия
ярославль
москва
дтп
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Ярославле водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее СМИ сообщали, что черный Porsche Cayenne на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых попали в больницу. Водитель и пассажир скрылись с места, оставив двигатель заведенным.Как в свою очередь уточнила представитель МВД РФ, авария произошла в прошедший вторник, 24 января, на улице Нижние Поля в Москве. Предварительно, пешеходов задавил водитель внедорожника "премиум-класса". Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (часть 2 статьи 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечении, добавила Волк.Сам предполагаемый виновник резонансного ДТП заявил, что его машину занесло и "закрутило"."Я ждал, пока решатся вопросы. Боялся. Родственники, там, к пострадавшему ездили", - ответил мужчина на вопрос правоохранителей о том, почему он не явился в полицию после аварии. Видео с его показаниями публикует МВД России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, москва, дтп, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Происшествия, Ярославль, Москва, ДТП, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
16:53 30.01.2023 (обновлено: 18:41 30.01.2023)
В Ярославле задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего пешеходов в Москве
Полиция задержала в Ярославле водителя Porsche Cayenne, сбившего трех пешеходов в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Полицейские задержали в Ярославле водителя Porsche Cayenne, сбившего в Москве трех пешеходов и скрывшегося с места преступления, сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Ярославле полицейскими задержан водитель Porsche Cayenne, сбивший трех пешеходов в Москве и скрывшийся с места аварии", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что черный Porsche Cayenne на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых попали в больницу. Водитель и пассажир скрылись с места, оставив двигатель заведенным.
Как в свою очередь уточнила представитель МВД РФ, авария произошла в прошедший вторник, 24 января, на улице Нижние Поля в Москве. Предварительно, пешеходов задавил водитель внедорожника "премиум-класса". Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (часть 2 статьи 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечении, добавила Волк.
Сам предполагаемый виновник резонансного ДТП заявил, что его машину занесло и "закрутило".
"Я ждал, пока решатся вопросы. Боялся. Родственники, там, к пострадавшему ездили", - ответил мужчина на вопрос правоохранителей о том, почему он не явился в полицию после аварии. Видео с его показаниями публикует МВД России.