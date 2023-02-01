https://ria.ru/20230201/dtp-1848860088.html

В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб

В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб - РИА Новости, 01.02.2023

В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб

Пятнадцать человек получили ранения в ДТП с автобусом в турецком Токате, водитель погиб на месте, пишет в среду газета Yeni Şafak. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:35

2023-02-01T09:35

2023-02-01T09:35

в мире

турция

сивас (провинция)

ван (провинция)

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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения в ДТП с автобусом в турецком Токате, водитель погиб на месте, пишет в среду газета Yeni Şafak. Сообщается, что авария произошла примерно в 05.30 (совпадает с мск) в Кызылинише на трассе Токат - Сивас. "Пассажирский автобус, следовавший из Вана в Самсун, вышел из-под контроля и перевернулся на скользкой дороге из-за снегопада в регионе", - сообщило издание. В результате аварии водитель автобуса погиб на месте, а 15 человек получили ранения, четверо из них - серьезные. "После получения уведомления в район были направлены бригады медиков, пожарных и AFAD (спасатели). Раненые были доставлены в больницы города машинами скорой помощи...", - уточнила газета.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

турция

сивас (провинция)

ван (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сивас (провинция), ван (провинция)