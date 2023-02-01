Рейтинг@Mail.ru
В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/dtp-1848860088.html
В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб
В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб - РИА Новости, 01.02.2023
В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб
Пятнадцать человек получили ранения в ДТП с автобусом в турецком Токате, водитель погиб на месте, пишет в среду газета Yeni Şafak. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:35
2023-02-01T09:35
в мире
турция
сивас (провинция)
ван (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения в ДТП с автобусом в турецком Токате, водитель погиб на месте, пишет в среду газета Yeni Şafak. Сообщается, что авария произошла примерно в 05.30 (совпадает с мск) в Кызылинише на трассе Токат - Сивас. "Пассажирский автобус, следовавший из Вана в Самсун, вышел из-под контроля и перевернулся на скользкой дороге из-за снегопада в регионе", - сообщило издание. В результате аварии водитель автобуса погиб на месте, а 15 человек получили ранения, четверо из них - серьезные. "После получения уведомления в район были направлены бригады медиков, пожарных и AFAD (спасатели). Раненые были доставлены в больницы города машинами скорой помощи...", - уточнила газета.
https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html
турция
сивас (провинция)
ван (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сивас (провинция), ван (провинция)
В мире, Турция, Сивас (провинция), Ван (провинция)
09:35 01.02.2023
 
В Турции перевернулся автобус с пассажирами, один человек погиб

Yeni Şafak: один человек погиб и пятнадцать пострадали в ДТП с автобусом в турецком Токате

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения в ДТП с автобусом в турецком Токате, водитель погиб на месте, пишет в среду газета Yeni Şafak.
Сообщается, что авария произошла примерно в 05.30 (совпадает с мск) в Кызылинише на трассе Токат - Сивас.
"Пассажирский автобус, следовавший из Вана в Самсун, вышел из-под контроля и перевернулся на скользкой дороге из-за снегопада в регионе", - сообщило издание.
В результате аварии водитель автобуса погиб на месте, а 15 человек получили ранения, четверо из них - серьезные.
"После получения уведомления в район были направлены бригады медиков, пожарных и AFAD (спасатели). Раненые были доставлены в больницы города машинами скорой помощи...", - уточнила газета.
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. 8 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 19:37
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах
 
В миреТурцияСивас (провинция)Ван (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала