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Белый дом не увидел помех для российской инспекции в рамках ДСНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023
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Белый дом не увидел помех для российской инспекции в рамках ДСНВ-3
Белый дом не увидел помех для российской инспекции в рамках ДСНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023
Белый дом не увидел помех для российской инспекции в рамках ДСНВ-3
Препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:58
2023-02-01T19:58
сша
вашингтон (штат)
россия
сергей рябков
анатолий антонов
договор снв-3
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НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. Препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби. "Мы сделали все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов – ред.) в США. В том, что касается ограничений на поездки россиян из-за действий России на Украине, мы приняли меры, чтобы гарантировать, что у них не будет препятствий для приезда сюда. Насколько мы знаем, нет никаких барьеров для содействий российским инспекциям", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями". Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal. Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в текущих условиях. По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Как указал Антонов, без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение России стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230201/dsnv-1848923255.html
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сша
вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), россия, сергей рябков, анатолий антонов, договор снв-3
США, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, Договор СНВ-3
19:58 01.02.2023
 
Белый дом не увидел помех для российской инспекции в рамках ДСНВ-3

В Белом доме сообщили об отсутствии препятствий для российской инспекции в рамках ДСНВ-3

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. Препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.
"Мы сделали все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов – ред.) в США. В том, что касается ограничений на поездки россиян из-за действий России на Украине, мы приняли меры, чтобы гарантировать, что у них не будет препятствий для приезда сюда. Насколько мы знаем, нет никаких барьеров для содействий российским инспекциям", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 12:48
США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков
Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.
Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в текущих условиях. По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Как указал Антонов, без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение России стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 06:28
Россия сохраняет приверженность ДСНВ, заявил Антонов
Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 07:41
Депутат Госдумы рассказал, что позволит остановить экспансию США
 
СШАВашингтон (штат)РоссияСергей РябковАнатолий АнтоновДоговор СНВ-3
 
 
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