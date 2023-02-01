Белый дом не увидел помех для российской инспекции в рамках ДСНВ-3
В Белом доме сообщили об отсутствии препятствий для российской инспекции в рамках ДСНВ-3
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. Препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.
"Мы сделали все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов – ред.) в США. В том, что касается ограничений на поездки россиян из-за действий России на Украине, мы приняли меры, чтобы гарантировать, что у них не будет препятствий для приезда сюда. Насколько мы знаем, нет никаких барьеров для содействий российским инспекциям", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".
Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.
Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в текущих условиях. По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Как указал Антонов, без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение России стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.