https://ria.ru/20230201/dsnv-1848923255.html

США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков

США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 01.02.2023

США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков

США подают мало намеков для диалога с Россией по договору СНВ-3, но продолжение его действия очень важно, так как фактически он остается единственным... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:48

2023-02-01T12:48

2023-02-01T13:30

сша

договор снв-3

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

дмитрий песков

в мире

сергей рябков

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США подают мало намеков для диалога с Россией по договору СНВ-3, но продолжение его действия очень важно, так как фактически он остается единственным действующим договором в области контроля над вооружениями и безопасности, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Намеков мало, но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки мы должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Очень много нюансов в наше время", - сказал Песков.Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

https://ria.ru/20230201/ekspansiya-1848846331.html

https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848018646.html

сша

россия

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