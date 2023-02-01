https://ria.ru/20230201/dsnv-1848923255.html
США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков
США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 01.02.2023
США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков
США подают мало намеков для диалога с Россией по договору СНВ-3, но продолжение его действия очень важно, так как фактически он остается единственным... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:48
2023-02-01T12:48
2023-02-01T13:30
сша
договор снв-3
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
дмитрий песков
в мире
сергей рябков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США подают мало намеков для диалога с Россией по договору СНВ-3, но продолжение его действия очень важно, так как фактически он остается единственным действующим договором в области контроля над вооружениями и безопасности, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Намеков мало, но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки мы должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Очень много нюансов в наше время", - сказал Песков.Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
https://ria.ru/20230201/ekspansiya-1848846331.html
https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848018646.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, договор снв-3, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, дмитрий песков, в мире, сергей рябков, москва
США, Договор СНВ-3, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Дмитрий Песков, В мире, Сергей Рябков, Москва
12:48 01.02.2023 (обновлено: 13:30 01.02.2023)
США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, заявил Песков
Песков: США подают мало намеков для диалога по ДСНВ, но продолжение его действия важно
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США подают мало намеков для диалога с Россией по договору СНВ-3, но продолжение его действия очень важно, так как фактически он остается единственным действующим договором в области контроля над вооружениями и безопасности, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Намеков мало, но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки мы должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Очень много нюансов в наше время", - сказал Песков.
Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.