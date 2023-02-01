https://ria.ru/20230201/dsnv-1848850378.html

Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ

Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ - РИА Новости, 01.02.2023

Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ

Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:27

2023-02-01T08:27

2023-02-01T10:22

россия

сша

договор снв-3

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Так Захарова прокомментировала заявление Госдепа США, что Москва впервые за все время существования договора якобы нарушила его, заблокировав американские инспекции на свои стратегические объекты.По словам Захаровой, "инспекции — это уже частности", а примеров, когда американцы не соблюдали эту часть договора, Москва приводила немало.Как заявлял в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848018646.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, договор снв-3, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова