08:27 01.02.2023 (обновлено: 10:22 01.02.2023)
Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ
Захарова: США подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Нужно ли мне напоминать в рамках неделимости безопасности, сотрудничества и всего, что тут написано, как (США. — Прим. ред.) в одностороннем порядке выходили из огромного количества договоренностей, как за спиной занимались так называемым сдерживанием России, а сейчас называют стратегическим поражением, к которому должны нас привести", — сказала она.
Так Захарова прокомментировала заявление Госдепа США, что Москва впервые за все время существования договора якобы нарушила его, заблокировав американские инспекции на свои стратегические объекты.
По словам Захаровой, "инспекции — это уже частности", а примеров, когда американцы не соблюдали эту часть договора, Москва приводила немало.
Как заявлял в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.
ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.