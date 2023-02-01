Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/dsnv-1848850378.html
Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ
Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ - РИА Новости, 01.02.2023
Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ
Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T08:27
2023-02-01T10:22
россия
сша
договор снв-3
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Так Захарова прокомментировала заявление Госдепа США, что Москва впервые за все время существования договора якобы нарушила его, заблокировав американские инспекции на свои стратегические объекты.По словам Захаровой, "инспекции — это уже частности", а примеров, когда американцы не соблюдали эту часть договора, Москва приводила немало.Как заявлял в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848018646.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, договор снв-3, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, США, Договор СНВ-3, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
08:27 01.02.2023 (обновлено: 10:22 01.02.2023)
 
Захарова ответила на заявления США о нарушении Россией договора о СНВ

Захарова: США подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Нужно ли мне напоминать в рамках неделимости безопасности, сотрудничества и всего, что тут написано, как (США. — Прим. ред.) в одностороннем порядке выходили из огромного количества договоренностей, как за спиной занимались так называемым сдерживанием России, а сейчас называют стратегическим поражением, к которому должны нас привести", — сказала она.
Так Захарова прокомментировала заявление Госдепа США, что Москва впервые за все время существования договора якобы нарушила его, заблокировав американские инспекции на свои стратегические объекты.
По словам Захаровой, "инспекции — это уже частности", а примеров, когда американцы не соблюдали эту часть договора, Москва приводила немало.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 09:00
Сергей Рябков: РФ готовится к тому, что ДСНВ может перестать существовать
Как заявлял в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.
ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
 
РоссияСШАДоговор СНВ-3В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала