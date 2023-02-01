https://ria.ru/20230201/dsnv-1848842391.html
Россия сохраняет приверженность ДСНВ, заявил Антонов
Россия сохраняет приверженность ДСНВ, заявил Антонов - РИА Новости, 01.02.2023
Россия сохраняет приверженность ДСНВ, заявил Антонов
Москва привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T06:28
2023-02-01T06:28
2023-02-01T06:47
безопасность
россия
сша
анатолий антонов
договор снв-3
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ВАШИНГТОН 1 фев — РИА Новости. Москва привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг соглашения на Вашингтон, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов."Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ — прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны… При этом Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ, продолжает считать его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав", — подчеркнул Антонов.Антонов добавил, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора в отличие от Вашингтона, "на совести которого — нелегитимный вывод более сотни стратегических вооружений из-под засчета по Договору".Он подчеркнул, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в сложившихся условиях."Намерены и далее соблюдать центральные ограничения Договора, продолжать обмен уведомлениями и соответствующими данными. Ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение нам стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны", — заключил глава дипмиссии.Во вторник Госдеп США в своем докладе конгрессу заявил, что Россия впервые за время существования ДСНВ нарушила договоры из-за того, что Москва якобы заблокировала американские инспекции на свои стратегические объекты.
https://ria.ru/20230131/dsnv-3-1848800392.html
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безопасность, россия, сша, анатолий антонов, договор снв-3
Безопасность, Россия, США, Анатолий Антонов, Договор СНВ-3
06:28 01.02.2023 (обновлено: 06:47 01.02.2023)
Россия сохраняет приверженность ДСНВ, заявил Антонов
Антонов: Россия намерена и далее соблюдать ограничения ДСНВ
ВАШИНГТОН 1 фев — РИА Новости. Москва привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг соглашения на Вашингтон, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
"Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ — прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны… При этом Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ, продолжает считать его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав", — подчеркнул Антонов.
Антонов добавил, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора в отличие от Вашингтона, "на совести которого — нелегитимный вывод более сотни стратегических вооружений из-под засчета по Договору".
Он подчеркнул, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в сложившихся условиях.
"Намерены и далее соблюдать центральные ограничения Договора, продолжать обмен уведомлениями и соответствующими данными. Ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение нам стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны", — заключил глава дипмиссии.
Во вторник Госдеп США в своем докладе конгрессу заявил, что Россия впервые за время существования ДСНВ нарушила договоры из-за того, что Москва
якобы заблокировала американские инспекции на свои стратегические объекты.