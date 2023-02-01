https://ria.ru/20230201/drova-1848943643.html

Молдавия получила из Румынии первую партию дров на зиму

Молдавия получила из Румынии первую партию дров на зиму - РИА Новости, 01.02.2023

Молдавия получила из Румынии первую партию дров на зиму

Молдавия получила из Румынии первую партию дров в объеме 2100 кубометров на зиму, сообщает в среду пресс-служба министерства окружающей среды республики. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:32

2023-02-01T13:32

2023-02-01T13:32

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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Молдавия получила из Румынии первую партию дров в объеме 2100 кубометров на зиму, сообщает в среду пресс-служба министерства окружающей среды республики. Премьер Румынии Николаэ Чукэ в октябре прошлого года заявил, что румынское правительство одобрило помощь Молдавии в виде дров в объеме 130 тысяч кубометров, которые будут реализоваться по сниженной цене - 200 румынских леев (40 долларов) за кубометр вместо 400 леев (80 долларов). Сделка предполагает, что затраты в 26 миллионов румынских леев без НДС (примерно 5,2 миллиона долларов) на закупку древесины должно взять на себя молдавское агентство лесного хозяйства Moldsilva. Позже премьер Молдавии Наталья Гаврилица подтвердила слова румынского коллеги, однако отметила, что к началу января стороны не смогли подписать соответствующий договор из-за ряда бюрократических нюансов. "Сегодня поступила первая партия дров из Румынии, 2100 кубометров древесины закупило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Гуманитарную помощь адресуют ветеранам войны, пенсионерам старше 70 лет, людям с ограниченными возможностями, семьям, принявших беженцев, и центрам размещения", - отметили в министерстве окружающей среды. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. На этом фоне в республике вырос спрос на дрова. В июне прошлого года Гаврилица попросила руководство министерства окружающей среды позаботиться об обеспечении населения дровами. В целом жители Молдавии в холодный период года потребляют более 1 миллиона кубометров дров, однако в условиях дефицита предприятие Moldsilva предупредило, что сможет обеспечить только 800 тысяч кубометров. В республике 660 тысяч семей живут в домах с печным отоплением. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила увеличить квоту на покупку дров для домохозяйств с 3 до 5 складометров. Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию - более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230131/moldaviya-1848665637.html

https://ria.ru/20221228/drova-1841799984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, румыния