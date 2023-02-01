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Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2023

Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, семь единиц техники и склад... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:42

2023-02-01T14:42

2023-02-01T14:57

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

в мире

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, семь единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны России.По данным российского ведомства, в ходе наступательных действий на донецком направлении подразделения "Южной" группировки ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах Тоненького, Нелеповки и Северного в ДНР, а в районе Доброволья уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинской армии."За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сообщили в ведомстве.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, безопасность, в мире