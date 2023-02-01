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Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2023
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Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2023
Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, семь единиц техники и склад... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:42
2023-02-01T14:57
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
в мире
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, семь единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны России.По данным российского ведомства, в ходе наступательных действий на донецком направлении подразделения "Южной" группировки ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах Тоненького, Нелеповки и Северного в ДНР, а в районе Доброволья уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинской армии."За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сообщили в ведомстве.
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россия, донецкая народная республика, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, В мире
14:42 01.02.2023 (обновлено: 14:57 01.02.2023)
 
Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Минобороны: российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 100 украинских военных, семь единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным российского ведомства, в ходе наступательных действий на донецком направлении подразделения "Южной" группировки ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах Тоненького, Нелеповки и Северного в ДНР, а в районе Доброволья уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинской армии.
"За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сообщили в ведомстве.
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31 января, 15:39Инфографика
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