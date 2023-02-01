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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:50
2023-02-01T13:50
2023-02-01T13:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
нато
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров