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В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня - РИА Новости, 01.02.2023
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https://ria.ru/20230201/donbass-1848869663.html
В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня
В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня - РИА Новости, 01.02.2023
В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня
Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском в Донецкой Народной Республике, погиб священник, тяжелое ранение... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:22
2023-02-01T11:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском в Донецкой Народной Республике, погиб священник, тяжелое ранение получила монахиня, сообщила обитель на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что 31 января на территории храма в Никольском погибла женщина 1938 года рождения.Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь подвергается прицельным обстрелам с марта 2022 года, в нем нет ни одного целого здания, серьезно пострадал Успенский собор. Седьмого сентября украинские военные дважды ударили по обители, есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре.В минувшем году в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга погибли протоиерей Михаил Васильев, протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов. В конце января погиб находившийся там с гуманитарной миссией иеромонах Дамаскин (Денис Волин).
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
10:22 01.02.2023 (обновлено: 11:06 01.02.2023)
 
В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня

В монастыре в Никольском сообщили о гибели священника и ранении монахини при ударе ВСУ

© Фото : страница Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря во ВКонтактеСвято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : страница Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря во ВКонтакте
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском в Донецкой Народной Республике, погиб священник, тяжелое ранение получила монахиня, сообщила обитель на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Около шести вечера (31 января. — Прим. ред.) военные преступники из ВСУ <…> обстреляли обитель ракетой, погиб иеромонах Вонифатий и тяжело ранена схимонахиня Савва. Просим о них молитв", — говорится в публикации.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что 31 января на территории храма в Никольском погибла женщина 1938 года рождения.
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь подвергается прицельным обстрелам с марта 2022 года, в нем нет ни одного целого здания, серьезно пострадал Успенский собор. Седьмого сентября украинские военные дважды ударили по обители, есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре.
В минувшем году в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга погибли протоиерей Михаил Васильев, протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов. В конце января погиб находившийся там с гуманитарной миссией иеромонах Дамаскин (Денис Волин).
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31 января, 15:39Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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