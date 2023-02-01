https://ria.ru/20230201/donbass-1848869663.html

В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня

В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня - РИА Новости, 01.02.2023

В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня

Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском в Донецкой Народной Республике, погиб священник, тяжелое ранение... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:22

2023-02-01T10:22

2023-02-01T11:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском в Донецкой Народной Республике, погиб священник, тяжелое ранение получила монахиня, сообщила обитель на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что 31 января на территории храма в Никольском погибла женщина 1938 года рождения.Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь подвергается прицельным обстрелам с марта 2022 года, в нем нет ни одного целого здания, серьезно пострадал Успенский собор. Седьмого сентября украинские военные дважды ударили по обители, есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре.В минувшем году в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга погибли протоиерей Михаил Васильев, протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов. В конце января погиб находившийся там с гуманитарной миссией иеромонах Дамаскин (Денис Волин).

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс