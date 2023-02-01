https://ria.ru/20230201/donbass-1848861075.html

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:40

2023-02-01T09:40

2023-02-01T09:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 96 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 29 обстрелов.

донецкая народная республика

донецк

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, вооруженные силы украины, донбасс