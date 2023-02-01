https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html

В США готовятся к падению доллара

В США готовятся к падению доллара - РИА Новости, 01.02.2023

В США готовятся к падению доллара

На фоне мощной дискуссии, поставлять ли Киеву американские танки, и если поставлять, то сколько, как-то затерялся основной вопрос наших дней — а что вообще США... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:00

2023-02-01T09:41

авторы

цены на нефть

сша

украина

вашингтон (штат)

пол крейг робертс

брикс

евросоюз

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На фоне мощной дискуссии, поставлять ли Киеву американские танки, и если поставлять, то сколько, как-то затерялся основной вопрос наших дней — а что вообще США забыли на Украине? Нет, серьезно.Понятно, что дело не в тех кавээнщиках, которые изображают из себя "молодую демократию". Дело в ресурсах. Но что это за ресурс?Да, американские корпорации скупили большую часть сельхозземель Украины, и это действительно хорошие, благодатные почвы. Да, есть интерес к украинскому титану — стратегическому сырью для американской промышленности.Отдельная польза для Вашингтона в том, что сейчас на исконно русских землях воюют друг с другом представители одного и того же народа. Геополитический профит тут очевиден.Однако неужели ради таких мелких частных прибытков Вашингтон готов рискнуть мировой войной, подставив под удар даже собственное население? Не говоря уж о том, что разжигание украинского конфликта в клочья рвет экономику Запада и вбивает клин между Белым домом и его вассалами.Интересное объяснение того, почему Штаты так вцепились в Незалежную, дает видный американский экономист Пол Крейг Робертс. "Власть Вашингтона ослабеет вместе с долларом" называется его статья. В ней он обращает внимание общественности на недавнее решение Саудовской Аравии принимать в уплату за нефть не только доллары США, но и другие валюты. Интересно, кстати, что американские СМИ в массе своей эту новость проигнорировали.Робертс считает, что это событие — конец нефтедоллара в том виде, в каком американская администрация создала его полвека назад. Тогда все началось с того, что отважный генерал де Голль потребовал от американцев выдать Франции шестнадцать с половиной тысяч тонн золота в обмен на полтора миллиарда долларов США, скопившихся в национальном банке страны — в полном соответствии с официальным курсом. Это было, конечно, потрясение основ. Де Голлю отомстили, устроив ему май 68-го, но с золотишком пришлось расстаться.Сразу стало понятно, что так жить нельзя. Этак все страны мира в очередь выстроятся за слитками. Уже в 1971 году президент Никсон золотой стандарт отменил. Как сказал тогда министр финансов США Джон Коннолли своему французскому коллеге, "отныне американский доллар — наша валюта и ваша проблема".Взамен Никсон договорился с саудовцами, что они будут продавать нефть только за американскую валюту. Доллар США получил обеспечение в виде самого востребованного на планете Земля углеводорода. Это обеспечило ему статус главной мировой валюты на годы вперед. Теперь эта эпоха подходит к концу. Доллар как проблему осознали уже, кажется, во всех странах мира.Раньше всем нужны были доллары для того, чтобы покупать нефть и для того, чтобы хранить в них свои сбережения, спасая их от инфляции. Теперь картина мира меняется. Китай и Россия переводят расчеты за нефть в рубли и юани. Индия задумалась о том, чтобы покупать у России нефть за рупии. Демарш саудовцев находится на той же линии.Что же касается сбережений в долларах — или в американских ценных бумагах — то тут у многих стран возникли сомнения еще двадцать лет назад. После загадочного теракта 11 сентября, спровоцировавшего военную агрессию США на Ближнем Востоке, те же самые монархии Залива начали активно вкладывать сверхдоходы от нефти не только в доллары, но и в родные пустыни. Словно в сказках "Тысяча и одна ночь" стали вырастать там суперсовременные города, строиться самые высокие в мире небоскребы, бить самые шикарные фонтаны и проводиться самые дорогие в истории чемпионаты мира.После Великой рецессии 2007-2009 годов долларовая система качнулась еще раз. Стал сокращать интенсивность своих вложений в американский долг Китай. Несмотря на экономический симбиоз с США, там тоже стали все больше денег вкладывать в развитие страны и внутреннего рынка. Отсюда гигантские масштабы жилого строительства, тысячи километров сверхсовременных хайвеев и железных дорог, дорогущие Олимпиады. Все это для того, чтобы переориентировать производство на внутреннего потребителя и снизить зависимость экономики от ненадежного доллара.Из кого еще можно было пылесосить деньги на поддержание американских штанов? Из Европы, конечно. Но благосостояние Европы подрубили сначала зверские коронавирусные локдауны, а затем — антироссийские санкции. Может, они и рады были бы поддержать гегемона и подставить плечо доллару, но на это тупо нет средств."Рост цен на энергоносители и замедление мировой активности "съели" профицит и даже накопленные резервы наиболее развитых европейских стран, включая Германию, — не без ехидства констатирует французский Atlantico. — Отказавшись от российского газа, Германия утратила свою конкурентоспособность и положительное сальдо торгового баланса. Таким образом, американцы потеряли третий важный источник финансирования дефицита платежного баланса". Сегодня в качестве главных угроз доллару аналитики называют перевод мировой торговли на расчеты в национальных валютах, а также создание новых резервных валют, которые потеснят "американца".Очень перспективной выглядит просочившаяся в СМИ идея создания Россией и Ираном стейблкоина — криптовалюты, обеспеченной золотом. Интересна в этом плане и инициатива Бразилии и Аргентины — двух крупнейших экономик Южной Америки — по созданию единой валюты sur. Президент Бразилии Лула предложил развить эту идею и создать единую валюту для стран — членов БРИКС. Учитывая, что в этот блок входят крупнейшие экономики мира, это может создать реальный противовес доллару США.Пока же "экзистенциальной угрозой доллару" в самих Штатах считают китайский ренминби, который мы привыкли называть юанем. Особо тревожат наших стратегических партнеров предельно удобные и быстрые цифровые платежные сервисы, которые успешно развивают в Китае. Они привлекают потребителей во всем мире.У России в этом плане тоже есть огромное преимущество — отечественные системы цифровых платежей куда удобнее и быстрее американских. Любопытно в этом плане, как поможет суверенизации отечественной экономики реализация концепции цифрового рубля.Пол Крейг Робертс, приговоривший в своей статье доллар к падению, утверждает, что снижение его доли в международных расчетах приведет к "режиму жестокой экономии в США". Ну то есть к нищете и упадку, если называть вещи своими именами.Возвращаясь к вопросу об Украине. Сегодня единственный способ для Вашингтона поддержать свою валюту (а вместе с ней и экономику, и образ жизни) — это военная агрессия. Хаос в Европе, спровоцированный с помощью Украины, на какое-то время превращает доллар в "безопасную гавань", куда утекают капиталы.Поэтому Штаты будут терзать Незалежную до последнего. Она нужна им, чтобы не скатиться к "жестокой экономии". Несчастные хлопцы будут погибать на фронте, чтобы портреты мертвых белых президентов не превратились в кучу резаной бумаги.Об этом еще летом писал знатный американский ястреб Роберт Каган, муж Виктории Fuck the EU Нуланд: отказ США от военной агрессии и интервенций немедленно приведет страну к упадку и хаосу.Поэтому на Украине Вашингтон не сможет остановиться. Следующей его военной целью станет Китай — "экзистенциальная угроза" для доллара США.

https://ria.ru/20221211/ekonomika-1837930008.html

https://ria.ru/20221118/bayden-1832661446.html

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831251671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/retsessiya-1837954925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230130/ukraina-1848504844.html

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авторы, цены на нефть, сша, украина, вашингтон (штат), пол крейг робертс, брикс, евросоюз