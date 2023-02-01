https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара

Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара - РИА Новости, 01.02.2023

Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара

Американскую валюту вытесняют из госрезервов — из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Да и нет необходимости в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:00

2023-02-01T09:54

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американскую валюту вытесняют из госрезервов — из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Да и нет необходимости в долларовых сбережениях при плавающем курсе. Развивающиеся рынки переходят на расчеты в национальных денежных единицах. Экономисты уверены: финансовый мир уже никогда не будет прежним.Сомнения в стабильностиВ докладе "Будущее монетарной системы" аналитики Исследовательского института швейцарского банка Сredit Suisse указывают на утрату доверия к американской экономике. Этому способствуют разгон инфляции, огромный дефицит бюджета (1,3 триллиона долларов), неподъемный внешний долг (31 триллион, 121,5 процента ВВП). К тому же никому не нравятся попытки использовать доллар как оружие в экономическом противостоянии.Вытесняют из резервовЕсли в 1970-х в мировых резервах на доллар приходилось 80 процентов, то в 2022-м — всего 58,8, минимум за 20 лет.В условиях плавающего обменного курса уже неактуально использование резервов как защитного механизма от обесценивания национальной валюты. При последовательной монетарной политике рынок сам находит равновесие в оптимальной точке, указывают аналитики.Кроме того, глобализация привела к тому, что многие страны вместо "предварительного финансирования" долларами для преодоления кризисов могут просто получить доступ к ним "на ходу", когда это необходимо.Финансовые блокиЯрким примером экономисты считают торговый союз России с Китаем и Индией. В прошлом году Москва, Пекин, а следом и Дели перевели расчеты на национальную валюту. Китайцы и индийцы расплачиваются за российскую продукцию исключительно в юанях и рупиях. Соответственно, статус доллар понизился."Дипломатические и военные конфликты перестраивают международную торговлю. Мировые державы формируют собственные финансовые и экономические блоки. Со временем, возможно, возникнут новые валюты, упрощающие взаиморасчеты внутри этих блоков", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Новый гегемонПроанализировав все процессы, в Credit Suisse выделили несколько сценариев. В том числе появление глобальной валюты или нового гегемона. Оба случая, впрочем, маловероятны.Чтобы, скажем, юань мог хотя бы претендовать на эту роль, его доля в международной торговле должна кратно вырасти — с нынешних трех процентов. Сейчас его значение в мире крайне ограниченно, это не полноценная конвертируемая валюта. Вдобавок обменный курс сильно зависит от действий Народного банка Китая.Наиболее вероятный сценарий — возникновение многополярной финансовой системы. Этому помогут расширение торговли в национальных валютах, развитие региональных рынков капитала и механизмов страхования от шоков, вызванных денежно-кредитной политикой США. В БРИКС, например, уже создали пул валютных резервов.Валютные зоныВ то же время в долгосрочной перспективе наднациональная денежная единица вполне возможна.Варианты, по его словам, могут быть разными: юань и доллар, юань, доллар и евро или еще как-то — тут все зависит от степени разрушительности противостояния Китая с США, а также субъектности отдельных регионов."Например, мы слышим заявления о единой валюте Бразилии и Аргентины, в странах ЕАЭС — расчетной денежной единице, привязанной к золоту для торговли России с Ираном, и так далее. Все это на переходный период, пока в схватке США с Китаем не выяснится победитель. А вот когда это произойдет (не раньше 2035-2040-го), мир получит новую резервную валюту", — рассуждает экономист.Однако резервная валюта — это всегда зависимость от другого государства. Поэтому мир может предпочесть единую наднациональную денежную единицу. Не исключено, что цифровую, выпускаемую ЦБ разных стран на определенных условиях.

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https://ria.ru/20230117/yuani-1845514586.html

https://ria.ru/20230125/briks-1847351335.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, китай, россия, центральный банк рф (цб рф), credit suisse , брикс, доллар, евро, рубль, юань