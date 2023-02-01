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Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара - РИА Новости, 01.02.2023
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Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара
Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара - РИА Новости, 01.02.2023
Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара
Американскую валюту вытесняют из госрезервов — из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Да и нет необходимости в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T08:00
2023-02-01T09:54
экономика
сша
китай
россия
центральный банк рф (цб рф)
credit suisse
брикс
доллар
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американскую валюту вытесняют из госрезервов — из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Да и нет необходимости в долларовых сбережениях при плавающем курсе. Развивающиеся рынки переходят на расчеты в национальных денежных единицах. Экономисты уверены: финансовый мир уже никогда не будет прежним.Сомнения в стабильностиВ докладе "Будущее монетарной системы" аналитики Исследовательского института швейцарского банка Сredit Suisse указывают на утрату доверия к американской экономике. Этому способствуют разгон инфляции, огромный дефицит бюджета (1,3 триллиона долларов), неподъемный внешний долг (31 триллион, 121,5 процента ВВП). К тому же никому не нравятся попытки использовать доллар как оружие в экономическом противостоянии.Вытесняют из резервовЕсли в 1970-х в мировых резервах на доллар приходилось 80 процентов, то в 2022-м — всего 58,8, минимум за 20 лет.В условиях плавающего обменного курса уже неактуально использование резервов как защитного механизма от обесценивания национальной валюты. При последовательной монетарной политике рынок сам находит равновесие в оптимальной точке, указывают аналитики.Кроме того, глобализация привела к тому, что многие страны вместо "предварительного финансирования" долларами для преодоления кризисов могут просто получить доступ к ним "на ходу", когда это необходимо.Финансовые блокиЯрким примером экономисты считают торговый союз России с Китаем и Индией. В прошлом году Москва, Пекин, а следом и Дели перевели расчеты на национальную валюту. Китайцы и индийцы расплачиваются за российскую продукцию исключительно в юанях и рупиях. Соответственно, статус доллар понизился."Дипломатические и военные конфликты перестраивают международную торговлю. Мировые державы формируют собственные финансовые и экономические блоки. Со временем, возможно, возникнут новые валюты, упрощающие взаиморасчеты внутри этих блоков", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Новый гегемонПроанализировав все процессы, в Credit Suisse выделили несколько сценариев. В том числе появление глобальной валюты или нового гегемона. Оба случая, впрочем, маловероятны.Чтобы, скажем, юань мог хотя бы претендовать на эту роль, его доля в международной торговле должна кратно вырасти — с нынешних трех процентов. Сейчас его значение в мире крайне ограниченно, это не полноценная конвертируемая валюта. Вдобавок обменный курс сильно зависит от действий Народного банка Китая.Наиболее вероятный сценарий — возникновение многополярной финансовой системы. Этому помогут расширение торговли в национальных валютах, развитие региональных рынков капитала и механизмов страхования от шоков, вызванных денежно-кредитной политикой США. В БРИКС, например, уже создали пул валютных резервов.Валютные зоныВ то же время в долгосрочной перспективе наднациональная денежная единица вполне возможна.Варианты, по его словам, могут быть разными: юань и доллар, юань, доллар и евро или еще как-то — тут все зависит от степени разрушительности противостояния Китая с США, а также субъектности отдельных регионов."Например, мы слышим заявления о единой валюте Бразилии и Аргентины, в странах ЕАЭС — расчетной денежной единице, привязанной к золоту для торговли России с Ираном, и так далее. Все это на переходный период, пока в схватке США с Китаем не выяснится победитель. А вот когда это произойдет (не раньше 2035-2040-го), мир получит новую резервную валюту", — рассуждает экономист.Однако резервная валюта — это всегда зависимость от другого государства. Поэтому мир может предпочесть единую наднациональную денежную единицу. Не исключено, что цифровую, выпускаемую ЦБ разных стран на определенных условиях.
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Наталья Дембинская
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экономика, сша, китай, россия, центральный банк рф (цб рф), credit suisse , брикс, доллар, евро, рубль, юань
Экономика, США, Китай, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Credit Suisse , БРИКС, Доллар, евро, Рубль, Юань
08:00 01.02.2023 (обновлено: 09:54 01.02.2023)
 

Конец эпохи: крупнейшие центробанки отказываются от доллара

© AFP 2023 / STRСотрудник китайского банка пересчитывает банкноты номиналом 100 юаней и доллары США
Сотрудник китайского банка пересчитывает банкноты номиналом 100 юаней и доллары США - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / STR
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американскую валюту вытесняют из госрезервов — из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Да и нет необходимости в долларовых сбережениях при плавающем курсе. Развивающиеся рынки переходят на расчеты в национальных денежных единицах. Экономисты уверены: финансовый мир уже никогда не будет прежним.

Сомнения в стабильности

В докладе "Будущее монетарной системы" аналитики Исследовательского института швейцарского банка Сredit Suisse указывают на утрату доверия к американской экономике. Этому способствуют разгон инфляции, огромный дефицит бюджета (1,3 триллиона долларов), неподъемный внешний долг (31 триллион, 121,5 процента ВВП). К тому же никому не нравятся попытки использовать доллар как оружие в экономическом противостоянии.

"Макроэкономические дисбалансы существенно усилились. Кроме того, в последние годы обострилась геополитическая напряженность. Вероятность масштабного отказа от доллара США повышается", — отмечают авторы доклада.

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Вытесняют из резервов

Если в 1970-х в мировых резервах на доллар приходилось 80 процентов, то в 2022-м — всего 58,8, минимум за 20 лет.
В условиях плавающего обменного курса уже неактуально использование резервов как защитного механизма от обесценивания национальной валюты. При последовательной монетарной политике рынок сам находит равновесие в оптимальной точке, указывают аналитики.
Кроме того, глобализация привела к тому, что многие страны вместо "предварительного финансирования" долларами для преодоления кризисов могут просто получить доступ к ним "на ходу", когда это необходимо.

"Тем, кто платит за импорт в валюте, отличной от американской, ЦБ вполне могут урезать доллары и вместо этого приобретать деньги основных торговых партнеров", — поясняется в докладе.

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Финансовые блоки

Ярким примером экономисты считают торговый союз России с Китаем и Индией. В прошлом году Москва, Пекин, а следом и Дели перевели расчеты на национальную валюту. Китайцы и индийцы расплачиваются за российскую продукцию исключительно в юанях и рупиях. Соответственно, статус доллар понизился.
"Дипломатические и военные конфликты перестраивают международную торговлю. Мировые державы формируют собственные финансовые и экономические блоки. Со временем, возможно, возникнут новые валюты, упрощающие взаиморасчеты внутри этих блоков", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
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Новый гегемон

Проанализировав все процессы, в Credit Suisse выделили несколько сценариев. В том числе появление глобальной валюты или нового гегемона. Оба случая, впрочем, маловероятны.

Для первого варианта нужно политическое единство, чего точно не предвидится. А заменить доллар пока нечем.

Чтобы, скажем, юань мог хотя бы претендовать на эту роль, его доля в международной торговле должна кратно вырасти — с нынешних трех процентов. Сейчас его значение в мире крайне ограниченно, это не полноценная конвертируемая валюта. Вдобавок обменный курс сильно зависит от действий Народного банка Китая.
Наиболее вероятный сценарий — возникновение многополярной финансовой системы. Этому помогут расширение торговли в национальных валютах, развитие региональных рынков капитала и механизмов страхования от шоков, вызванных денежно-кредитной политикой США. В БРИКС, например, уже создали пул валютных резервов.
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Валютные зоны

В то же время в долгосрочной перспективе наднациональная денежная единица вполне возможна.

"Ускоряющееся разделение мира на экономико-политические блоки по линии США — Китай приведет и к валютной фрагментации. Подобное уже бывало в истории. Достаточно вспомнить жесткую схватку между США и Великобританией за лидерство. Мир, как и во второй половине XIX века, в какой-то момент временно распадется на две или более зоны", — предполагает Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

Варианты, по его словам, могут быть разными: юань и доллар, юань, доллар и евро или еще как-то — тут все зависит от степени разрушительности противостояния Китая с США, а также субъектности отдельных регионов.
"Например, мы слышим заявления о единой валюте Бразилии и Аргентины, в странах ЕАЭС — расчетной денежной единице, привязанной к золоту для торговли России с Ираном, и так далее. Все это на переходный период, пока в схватке США с Китаем не выяснится победитель. А вот когда это произойдет (не раньше 2035-2040-го), мир получит новую резервную валюту", — рассуждает экономист.
Однако резервная валюта — это всегда зависимость от другого государства. Поэтому мир может предпочесть единую наднациональную денежную единицу. Не исключено, что цифровую, выпускаемую ЦБ разных стран на определенных условиях.
 
ЭкономикаСШАКитайРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Credit SuisseБРИКСДолларевроРубльЮань
 
 
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