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ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов - РИА Новости, 01.02.2023
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ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов
ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов - РИА Новости, 01.02.2023
ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов
Агенты ФБР не нашли в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич (штата Делавер) документов под грифом "секретно", сообщил журналистам его личный адвокат Боб РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:07
2023-02-01T21:44
фбр
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Агенты ФБР не нашли в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич (штата Делавер) документов под грифом "секретно", сообщил журналистам его личный адвокат Боб Бауэр."Никаких документов с пометкой "секретно" обнаружено не было", - говорится в заявлении адвоката, которое публикуют в соцсетях американские СМИ. По информации юриста, как и было сделано ранее при обыске личной резиденции Байдена в Уилмингтоне, агенты "изъяли для изучения некоторые материалы и рукописные заметки, предположительно относящиеся к периоду вице-президентства" Байдена. По словам адвоката, обыск был запланирован заранее при содействии самого Байдена и продолжался 3,5 часа.Ранее в среду телеканал CBS, а затем CNN сообщили, что в доме Байдена в Рехобот Бич проходит обыск в связи с расследованием вокруг обнаружения в бывшем офисе и личной резиденции Байдена секретных документов, относящихся к периоду его работы вице-президентом США.Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Ранее она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
https://ria.ru/20230131/bayden-1848816622.html
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фбр, в мире, сша, уилмингтон, флорида, джо байден, дональд трамп, барак обама
ФБР, В мире, США, Уилмингтон, Флорида, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама
21:07 01.02.2023 (обновлено: 21:44 01.02.2023)
 
ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов

ФБР в ходе обыска не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов

© Фото : Rebecca Callahan, FBI Агенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Rebecca Callahan, FBI
Агенты ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Агенты ФБР не нашли в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич (штата Делавер) документов под грифом "секретно", сообщил журналистам его личный адвокат Боб Бауэр.
"Никаких документов с пометкой "секретно" обнаружено не было", - говорится в заявлении адвоката, которое публикуют в соцсетях американские СМИ. По информации юриста, как и было сделано ранее при обыске личной резиденции Байдена в Уилмингтоне, агенты "изъяли для изучения некоторые материалы и рукописные заметки, предположительно относящиеся к периоду вице-президентства" Байдена. По словам адвоката, обыск был запланирован заранее при содействии самого Байдена и продолжался 3,5 часа.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 22:37
ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ
Ранее в среду телеканал CBS, а затем CNN сообщили, что в доме Байдена в Рехобот Бич проходит обыск в связи с расследованием вокруг обнаружения в бывшем офисе и личной резиденции Байдена секретных документов, относящихся к периоду его работы вице-президентом США.
Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.
Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Ранее она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
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22 января, 18:37
Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов
 
ФБРВ миреСШАУилмингтонФлоридаДжо БайденДональд ТрампБарак Обама
 
 
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