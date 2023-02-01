https://ria.ru/20230201/dokumenty-1849089899.html

ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов

ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов - РИА Новости, 01.02.2023

ФБР не обнаружило в доме Байдена в Рехобот Бич секретных документов

Агенты ФБР не нашли в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич (штата Делавер) документов под грифом "секретно", сообщил журналистам его личный адвокат Боб РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T21:07

2023-02-01T21:07

2023-02-01T21:44

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Агенты ФБР не нашли в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич (штата Делавер) документов под грифом "секретно", сообщил журналистам его личный адвокат Боб Бауэр."Никаких документов с пометкой "секретно" обнаружено не было", - говорится в заявлении адвоката, которое публикуют в соцсетях американские СМИ. По информации юриста, как и было сделано ранее при обыске личной резиденции Байдена в Уилмингтоне, агенты "изъяли для изучения некоторые материалы и рукописные заметки, предположительно относящиеся к периоду вице-президентства" Байдена. По словам адвоката, обыск был запланирован заранее при содействии самого Байдена и продолжался 3,5 часа.Ранее в среду телеканал CBS, а затем CNN сообщили, что в доме Байдена в Рехобот Бич проходит обыск в связи с расследованием вокруг обнаружения в бывшем офисе и личной резиденции Байдена секретных документов, относящихся к периоду его работы вице-президентом США.Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Ранее она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20230131/bayden-1848816622.html

https://ria.ru/20230122/khranenie-1846631334.html

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фбр, в мире, сша, уилмингтон, флорида, джо байден, дональд трамп, барак обама