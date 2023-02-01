https://ria.ru/20230201/doklad-1848924316.html

Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова

Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова - РИА Новости, 01.02.2023

Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова

Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:51

2023-02-01T12:51

2023-02-01T12:51

политика

россия

сергей иванов (политик)

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента будет спецпредставитель Сергей Борисович Иванов, который, собственно, доложит президенту по кругу вопросов, которые находятся в сфере его ведения", - сказал он журналистам. Иванов является специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

https://ria.ru/20230201/putin-1848910186.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, сергей иванов (политик), владимир путин, дмитрий песков