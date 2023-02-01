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Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова - РИА Новости, 01.02.2023
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Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова
Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова - РИА Новости, 01.02.2023
Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова
Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:51
2023-02-01T12:51
политика
россия
сергей иванов (политик)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента будет спецпредставитель Сергей Борисович Иванов, который, собственно, доложит президенту по кругу вопросов, которые находятся в сфере его ведения", - сказал он журналистам. Иванов является специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
https://ria.ru/20230201/putin-1848910186.html
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политика, россия, сергей иванов (политик), владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:51 01.02.2023
 
Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова

Президент Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова по курируемым вопросам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На приеме у президента будет спецпредставитель Сергей Борисович Иванов, который, собственно, доложит президенту по кругу вопросов, которые находятся в сфере его ведения", - сказал он журналистам.
Иванов является специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
 
ПолитикаРоссияСергей Иванов (политик)Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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