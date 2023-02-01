https://ria.ru/20230201/doklad-1848924316.html
Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова
Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова - РИА Новости, 01.02.2023
Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова
Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:51
2023-02-01T12:51
2023-02-01T12:51
политика
россия
сергей иванов (политик)
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента будет спецпредставитель Сергей Борисович Иванов, который, собственно, доложит президенту по кругу вопросов, которые находятся в сфере его ведения", - сказал он журналистам. Иванов является специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
https://ria.ru/20230201/putin-1848910186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей иванов (политик), владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова
Президент Путин заслушает доклад своего спецпредставителя Иванова по курируемым вопросам
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад своего спецпредставителя Сергея Иванова по курируемым им вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На приеме у президента будет спецпредставитель Сергей Борисович Иванов, который, собственно, доложит президенту по кругу вопросов, которые находятся в сфере его ведения", - сказал он журналистам.
Иванов является специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.