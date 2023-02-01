https://ria.ru/20230201/dogovor-1849080603.html
Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3
Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023
Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3
США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:52
2023-02-01T19:52
2023-02-01T19:59
в мире
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договор снв-3
москва
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НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби. "США остаются готовыми работать конструктивно с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20221129/dogovor-1835080029.html
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в мире, сша, россия, договор снв-3, москва, сергей рябков
В мире, США, Россия, Договор СНВ-3, Москва, Сергей Рябков
19:52 01.02.2023 (обновлено: 19:59 01.02.2023)
Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3
Белый дом утверждает, что готов к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3
НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.
"США остаются готовыми работать конструктивно с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".
Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы
, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Москва и Вашингтон
3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.