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Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023
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Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3
Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023
Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3
США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:52
2023-02-01T19:59
в мире
сша
россия
договор снв-3
москва
сергей рябков
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НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби. "США остаются готовыми работать конструктивно с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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сша
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в мире, сша, россия, договор снв-3, москва, сергей рябков
В мире, США, Россия, Договор СНВ-3, Москва, Сергей Рябков
19:52 01.02.2023 (обновлено: 19:59 01.02.2023)
 
Белый дом утверждает, что готов к работе по исполнению ДСНВ-3

Белый дом утверждает, что готов к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.
"США остаются готовыми работать конструктивно с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 16:46
Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным
Ранее госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" РФ американских инспекций, сообщало издание Wall Street Journal.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
 
В миреСШАРоссияДоговор СНВ-3МоскваСергей Рябков
 
 
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