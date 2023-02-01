https://ria.ru/20230201/dnr-1849106476.html

Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:26

2023-02-01T23:26

2023-02-01T23:26

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 22.58 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато