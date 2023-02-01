Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Александровку и Ясиноватую, выпустив пять снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела ВСУ
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 22.58 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.