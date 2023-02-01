https://ria.ru/20230201/dhl-1849049882.html

В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР

В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР - РИА Новости, 01.02.2023

В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР

Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, подтвердили РИА Новости в компании экспресс-доставки грузов и документов. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:58

2023-02-01T17:58

2023-02-01T17:58

в мире

цар

dhl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839290313_0:0:1123:632_1920x0_80_0_0_bc7000e84fbc2171fb0f04cd895795d3.jpg

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, подтвердили РИА Новости в компании экспресс-доставки грузов и документов. Ранее высокопоставленный источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. "После инцидента, произошедшего 16 декабря 2022 года с грузом, полученным с нашей сервисной станции в Банги Центральноафриканской Республики, мы можем подтвердить, что четыре сотрудника DHL были задержаны местными властями", - сообщил представитель DHL. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством. При этом глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.

https://ria.ru/20230201/tsar-1848998930.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цар, dhl