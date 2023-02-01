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В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР - РИА Новости, 01.02.2023
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В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР
В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР - РИА Новости, 01.02.2023
В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР
Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, подтвердили РИА Новости в компании экспресс-доставки грузов и документов. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:58
2023-02-01T17:58
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, подтвердили РИА Новости в компании экспресс-доставки грузов и документов. Ранее высокопоставленный источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. "После инцидента, произошедшего 16 декабря 2022 года с грузом, полученным с нашей сервисной станции в Банги Центральноафриканской Республики, мы можем подтвердить, что четыре сотрудника DHL были задержаны местными властями", - сообщил представитель DHL. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством. При этом глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
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в мире, цар, dhl
В мире, ЦАР, DHL
17:58 01.02.2023
 
В DHL подтвердили задержание четырех сотрудников в ЦАР

DHL подтвердила задержание в ЦАР сотрудников по делу о покушении на главу Русского дома

© РИА НовостиПоследствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР . Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, подтвердили РИА Новости в компании экспресс-доставки грузов и документов.
Ранее высокопоставленный источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого.
"После инцидента, произошедшего 16 декабря 2022 года с грузом, полученным с нашей сервисной станции в Банги Центральноафриканской Республики, мы можем подтвердить, что четыре сотрудника DHL были задержаны местными властями", - сообщил представитель DHL.
"Мы всецело сотрудничаем с местными властями. Компания DHL осуждает все формы насилия и незаконное использование своей сети", - добавил собеседник агентства.
В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством. При этом глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Вчера, 15:58
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
 
В миреЦАРDHL
 
 
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