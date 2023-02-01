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СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале - РИА Новости, 01.02.2023
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СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале
СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале - РИА Новости, 01.02.2023
СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел пяти человек в частном доме в поселке городского типа Дружинино Свердловской области, сообщает региональное... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:00
2023-02-01T00:01
происшествия
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел пяти человек в частном доме в поселке городского типа Дружинино Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в пресс-службе областного минздрава РИА Новости подтвердили, что от отравления угарным газом на Урале погибли пять человек. В СУСК уточнили – поздним вечером во вторник в правоохранительные органы Нижнесергинского муниципального района поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Крупской в поселке городского типа Дружинино обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в релизе СК. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первое сообщение о происшествии в дежурную часть полиции поступило от родственницы одного из погибших, которая говорила, что "в доме находятся пять человек, которые, возможно, спят, а, возможно, - мертвы". "В настоящее время сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные устанавливают точные данные погибших трех мужчин и двух женщин", – отметил Горелых. По одной из отрабатываемых версий, причиной смерти местных жителей могло стать отравление угарным газом из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием, следов пожара в доме не обнаружено, добавили в ГУ МВД.
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свердловская область
россия
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происшествия, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
00:00 01.02.2023 (обновлено: 00:01 01.02.2023)
 
СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел пяти человек в частном доме в поселке городского типа Дружинино Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в пресс-службе областного минздрава РИА Новости подтвердили, что от отравления угарным газом на Урале погибли пять человек. В СУСК уточнили – поздним вечером во вторник в правоохранительные органы Нижнесергинского муниципального района поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Крупской в поселке городского типа Дружинино обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в релизе СК.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первое сообщение о происшествии в дежурную часть полиции поступило от родственницы одного из погибших, которая говорила, что "в доме находятся пять человек, которые, возможно, спят, а, возможно, - мертвы".
"В настоящее время сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные устанавливают точные данные погибших трех мужчин и двух женщин", – отметил Горелых. По одной из отрабатываемых версий, причиной смерти местных жителей могло стать отравление угарным газом из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием, следов пожара в доме не обнаружено, добавили в ГУ МВД.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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