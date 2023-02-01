https://ria.ru/20230201/delo-1848826558.html

СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале

СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале - РИА Новости, 01.02.2023

СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек в частном доме на Урале

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел пяти человек в частном доме в поселке городского типа Дружинино Свердловской области, сообщает региональное... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T00:00

2023-02-01T00:00

2023-02-01T00:01

происшествия

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел пяти человек в частном доме в поселке городского типа Дружинино Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в пресс-службе областного минздрава РИА Новости подтвердили, что от отравления угарным газом на Урале погибли пять человек. В СУСК уточнили – поздним вечером во вторник в правоохранительные органы Нижнесергинского муниципального района поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Крупской в поселке городского типа Дружинино обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в релизе СК. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первое сообщение о происшествии в дежурную часть полиции поступило от родственницы одного из погибших, которая говорила, что "в доме находятся пять человек, которые, возможно, спят, а, возможно, - мертвы". "В настоящее время сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные устанавливают точные данные погибших трех мужчин и двух женщин", – отметил Горелых. По одной из отрабатываемых версий, причиной смерти местных жителей могло стать отравление угарным газом из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием, следов пожара в доме не обнаружено, добавили в ГУ МВД.

https://ria.ru/20230131/detsad-1848710911.html

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

происшествия, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)