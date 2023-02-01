13:29 01.02.2023 (обновлено: 14:56 01.02.2023)
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме
В "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме остается значительным
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дефицит мощности в украинской энергосистеме остается значительным, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.
"Потребление электроэнергии: на уровне вторника (31 января. — Прим. ред.). Сохраняется значительный дефицит мощности", — говорится в публикации.
До всех региональных энергораспределительных компаний довели лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Сейчас специалисты не фиксируют превышения ограничений.
В Укрэнерго уточнили, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания. Ситуацию усугубляет выход из строя одного из блоков тепловых электростанций, что привело к снижению производства электроэнергии.
Как сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, производство электроэнергии на Украине составляет около 12 тысяч мегаватт, дефицит мощности остается существенным — на уровне 4,5 тысячи мегаватт. Операторы систем распределения продолжают применять графики отключений.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.