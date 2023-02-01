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"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 01.02.2023
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"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 01.02.2023
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме
Дефицит мощности в украинской энергосистеме остается значительным, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:29
2023-02-01T14:56
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
укрэнерго
вооруженные силы рф
в мире
верховная рада украины
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дефицит мощности в украинской энергосистеме остается значительным, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.До всех региональных энергораспределительных компаний довели лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Сейчас специалисты не фиксируют превышения ограничений.В Укрэнерго уточнили, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания. Ситуацию усугубляет выход из строя одного из блоков тепловых электростанций, что привело к снижению производства электроэнергии.Как сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, производство электроэнергии на Украине составляет около 12 тысяч мегаватт, дефицит мощности остается существенным — на уровне 4,5 тысячи мегаватт. Операторы систем распределения продолжают применять графики отключений.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире, верховная рада украины, владимир путин, денис шмыгаль, андрей герус, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, В мире, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, Андрей Герус, Киев
13:29 01.02.2023 (обновлено: 14:56 01.02.2023)
 
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме

В "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме остается значительным

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дефицит мощности в украинской энергосистеме остается значительным, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"Потребление электроэнергии: на уровне вторника (31 января. — Прим. ред.). Сохраняется значительный дефицит мощности", — говорится в публикации.

До всех региональных энергораспределительных компаний довели лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Сейчас специалисты не фиксируют превышения ограничений.
В Укрэнерго уточнили, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания. Ситуацию усугубляет выход из строя одного из блоков тепловых электростанций, что привело к снижению производства электроэнергии.
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Как сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, производство электроэнергии на Украине составляет около 12 тысяч мегаватт, дефицит мощности остается существенным — на уровне 4,5 тысячи мегаватт. Операторы систем распределения продолжают применять графики отключений.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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