https://ria.ru/20230201/defitsit-1848942845.html

"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме

"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 01.02.2023

"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците мощности в энергосистеме

Дефицит мощности в украинской энергосистеме остается значительным, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:29

2023-02-01T13:29

2023-02-01T14:56

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

укрэнерго

вооруженные силы рф

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верховная рада украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дефицит мощности в украинской энергосистеме остается значительным, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.До всех региональных энергораспределительных компаний довели лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Сейчас специалисты не фиксируют превышения ограничений.В Укрэнерго уточнили, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания. Ситуацию усугубляет выход из строя одного из блоков тепловых электростанций, что привело к снижению производства электроэнергии.Как сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, производство электроэнергии на Украине составляет около 12 тысяч мегаватт, дефицит мощности остается существенным — на уровне 4,5 тысячи мегаватт. Операторы систем распределения продолжают применять графики отключений.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230127/otklyucheniya-1847825743.html

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