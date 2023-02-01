https://ria.ru/20230201/data-tsentr-1848967571.html
Билайн бизнес и Key Point запустили первый в Приморье дата-центр Tier III
Билайн бизнес и Key Point запустили первый в Приморье дата-центр Tier III - РИА Новости, 01.02.2023
Билайн бизнес и Key Point запустили первый в Приморье дата-центр Tier III
Билайн бизнес (подразделение ПАО "ВымпелКом") и Key Point запустили на территории ТОР "Надеждинская" Приморского края центр обработки данных, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:41
2023-02-01T14:41
2023-02-01T14:41
билайн
вымпелком
россия
технологии
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Билайн бизнес (подразделение ПАО "ВымпелКом") и Key Point запустили на территории ТОР "Надеждинская" Приморского края центр обработки данных, сообщает пресс-служба билайна.Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь, в которую входят два модуля емкостью 440 стоек, уже доступна заказчикам. Ввод второй очереди - I квартал 2024 года."Возможность использования виртуальных мощностей и размещения на площадке дата-центра собственного оборудования с гарантированным резервированием критически важных компонентов систем охлаждения и электропитания, наряду с использованием волоконно-оптических линий связи для обеспечения устойчивого широкополосного канала связи и место расположения самого дата-центра позволит бизнесу получить ряд преимуществ при использовании ЦОД Key Point в ТОР Надеждинская", - цитирует пресс-служба министра цифрового развития и связи края Константина Волошина.По словам исполнительного вице-президента "ВымпелКома" Максима Зайкова, появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона."Владивосток активно развивается, и, безусловно, его развитие во многом опирается на современные цифровые технологии. Параллельно с ростом темпов цифровизации увеличивается потребность в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. На фоне постоянно меняющихся внешних факторов beeline cloud способен оперативно реагировать на ситуацию и определять эффективные стратегии развития, следуя тенденциям рынка и спросу своих клиентов, а зачастую и предугадывать их. Уверен, что появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона. Клиенты смогут воспользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными сервисами и другими цифровыми решениями билайн бизнес, а также будут иметь возможность заметно оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ- инфраструктуры", - сказал он.По мнению зампредседателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова, запуск дата-центра будет способствовать привлечению инвестиций."Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона. Стоит отметить, что реализация проекта стала возможной благодаря слаженной и командной работе Key Point, Минвостокразвития и институтов развития в лице ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики", - заявил Довлатов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20221220/bilayn-1839959365.html
https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, россия, технологии
Билайн, ВымпелКом, Россия, Технологии
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Билайн бизнес (подразделение ПАО "ВымпелКом") и Key Point запустили на территории ТОР "Надеждинская" Приморского края центр обработки данных, сообщает пресс-служба билайна.
Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке
и в Восточной Сибири
. Проект емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь, в которую входят два модуля емкостью 440 стоек, уже доступна заказчикам. Ввод второй очереди - I квартал 2024 года.
"Возможность использования виртуальных мощностей и размещения на площадке дата-центра собственного оборудования с гарантированным резервированием критически важных компонентов систем охлаждения и электропитания, наряду с использованием волоконно-оптических линий связи для обеспечения устойчивого широкополосного канала связи и место расположения самого дата-центра позволит бизнесу получить ряд преимуществ при использовании ЦОД Key Point в ТОР Надеждинская", - цитирует пресс-служба министра цифрового развития и связи края Константина Волошина.
По словам исполнительного вице-президента "ВымпелКома" Максима Зайкова, появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона.
"Владивосток активно развивается, и, безусловно, его развитие во многом опирается на современные цифровые технологии. Параллельно с ростом темпов цифровизации увеличивается потребность в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. На фоне постоянно меняющихся внешних факторов beeline cloud способен оперативно реагировать на ситуацию и определять эффективные стратегии развития, следуя тенденциям рынка и спросу своих клиентов, а зачастую и предугадывать их. Уверен, что появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона. Клиенты смогут воспользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными сервисами и другими цифровыми решениями билайн бизнес, а также будут иметь возможность заметно оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ- инфраструктуры", - сказал он.
По мнению зампредседателя ВЭБ.РФ
Артема Довлатова, запуск дата-центра будет способствовать привлечению инвестиций.
"Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона. Стоит отметить, что реализация проекта стала возможной благодаря слаженной и командной работе Key Point, Минвостокразвития и институтов развития в лице ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики", - заявил Довлатов, слова которого приводит пресс-служба.