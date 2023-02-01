https://ria.ru/20230201/data-tsentr-1848967571.html

Билайн бизнес и Key Point запустили первый в Приморье дата-центр Tier III

Билайн бизнес и Key Point запустили первый в Приморье дата-центр Tier III - РИА Новости, 01.02.2023

Билайн бизнес и Key Point запустили первый в Приморье дата-центр Tier III

Билайн бизнес (подразделение ПАО "ВымпелКом") и Key Point запустили на территории ТОР "Надеждинская" Приморского края центр обработки данных, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:41

2023-02-01T14:41

2023-02-01T14:41

билайн

вымпелком

россия

технологии

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Билайн бизнес (подразделение ПАО "ВымпелКом") и Key Point запустили на территории ТОР "Надеждинская" Приморского края центр обработки данных, сообщает пресс-служба билайна.Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь, в которую входят два модуля емкостью 440 стоек, уже доступна заказчикам. Ввод второй очереди - I квартал 2024 года."Возможность использования виртуальных мощностей и размещения на площадке дата-центра собственного оборудования с гарантированным резервированием критически важных компонентов систем охлаждения и электропитания, наряду с использованием волоконно-оптических линий связи для обеспечения устойчивого широкополосного канала связи и место расположения самого дата-центра позволит бизнесу получить ряд преимуществ при использовании ЦОД Key Point в ТОР Надеждинская", - цитирует пресс-служба министра цифрового развития и связи края Константина Волошина.По словам исполнительного вице-президента "ВымпелКома" Максима Зайкова, появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона."Владивосток активно развивается, и, безусловно, его развитие во многом опирается на современные цифровые технологии. Параллельно с ростом темпов цифровизации увеличивается потребность в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. На фоне постоянно меняющихся внешних факторов beeline cloud способен оперативно реагировать на ситуацию и определять эффективные стратегии развития, следуя тенденциям рынка и спросу своих клиентов, а зачастую и предугадывать их. Уверен, что появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона. Клиенты смогут воспользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными сервисами и другими цифровыми решениями билайн бизнес, а также будут иметь возможность заметно оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ- инфраструктуры", - сказал он.По мнению зампредседателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова, запуск дата-центра будет способствовать привлечению инвестиций."Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона. Стоит отметить, что реализация проекта стала возможной благодаря слаженной и командной работе Key Point, Минвостокразвития и институтов развития в лице ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики", - заявил Довлатов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20221220/bilayn-1839959365.html

https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, россия, технологии