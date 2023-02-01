https://ria.ru/20230201/chislennost-1848960559.html
Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек
Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек - РИА Новости, 01.02.2023
Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек
Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек, снизившись более чем на 550 тысяч человек по сравнению с 1... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:21
2023-02-01T14:21
2023-02-01T20:06
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек, снизившись более чем на 550 тысяч человек по сравнению с 1 января 2022 года, следует из предварительных данных Росстата (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года). В публикации Росстата указано, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. На 1 января 2022 года показатель (с учетом итогов ВПН-2020) составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек. Таким образом, численность населения страны за минувший год снизилась на 555 332 человека. Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское — почти 36,8 миллиона человек. Как указано в методологии Росстата, оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляется число родившихся и прибывших на территорию, а также вычитается число умерших и выбывших с территории.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
14:21 01.02.2023 (обновлено: 20:06 01.02.2023)
Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек
Росстат выявил снижение численности населения России более чем на 550 тысяч человек за год
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек, снизившись более чем на 550 тысяч человек по сравнению с 1 января 2022 года, следует из предварительных данных Росстата (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года).
В публикации Росстата указано, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР
), Луганской Народной Республике (ЛНР
), Запорожской и Херсонской областям
.
На 1 января 2022 года показатель (с учетом итогов ВПН-2020) составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек. Таким образом, численность населения страны за минувший год снизилась на 555 332 человека.
Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское — почти 36,8 миллиона человек.
Как указано в методологии Росстата, оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляется число родившихся и прибывших на территорию, а также вычитается число умерших и выбывших с территории.