https://ria.ru/20230201/chislennost-1848960559.html

Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек

Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек - РИА Новости, 01.02.2023

Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек

Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек, снизившись более чем на 550 тысяч человек по сравнению с 1... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:21

2023-02-01T14:21

2023-02-01T20:06

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек, снизившись более чем на 550 тысяч человек по сравнению с 1 января 2022 года, следует из предварительных данных Росстата (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года). В публикации Росстата указано, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. На 1 января 2022 года показатель (с учетом итогов ВПН-2020) составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек. Таким образом, численность населения страны за минувший год снизилась на 555 332 человека. Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское — почти 36,8 миллиона человек. Как указано в методологии Росстата, оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляется число родившихся и прибывших на территорию, а также вычитается число умерших и выбывших с территории.

https://ria.ru/20230131/zanyatost-1848550260.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)