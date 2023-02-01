https://ria.ru/20230201/buket-1848916801.html

Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве

Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве - РИА Новости, 01.02.2023

Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве

Букет алых и белых роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:22

2023-02-01T12:22

2023-02-01T12:25

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москва

борис ельцин

анатолий чубайс

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Букет алых и белых роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На 92-ю годовщину со дня рождения первого президента России рядом с его надгробным памятником установили корзину с цветочной композицией, которая перевязана широкой бордовой лентой с надписью золочеными буквами.Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка на территории нынешней Свердловской области. Первым всенародно избранным президентом России он стал в 1991 году, в 1996 году был переизбран на второй срок, в 1999-м ушел в отставку. Период правления Ельцина ознаменовался, в частности, августовским путчем 1991 года и распадом Советского Союза, либерализацией цен и приватизацией в начале 1992 года, силовым разгоном Верховного Совета в 1993 году, боевыми действиями в Чечне в ходе двух военных кампаний, а также дефолтом в 1998 году. Двадцать третьего апреля 2007 года Ельцин скончался в Центральной клинической больнице в Москве. Спустя год на могиле Ельцина был открыт памятник, выполненный скульптором Георгием Франгуляном. Мемориал представляет собой широкое надгробие в цветах российского флага - из белого мрамора, голубой византийской мозаики и красного порфира.Чубайс при Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. 25 марта Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.

https://ria.ru/20210201/eltsin-1595096575.html

https://ria.ru/20230117/eltsin-tsentr-1845455384.html

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, борис ельцин, анатолий чубайс, общество