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Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве - РИА Новости, 01.02.2023
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Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве
Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве - РИА Новости, 01.02.2023
Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве
Букет алых и белых роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:22
2023-02-01T12:25
россия
москва
борис ельцин
анатолий чубайс
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Букет алых и белых роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На 92-ю годовщину со дня рождения первого президента России рядом с его надгробным памятником установили корзину с цветочной композицией, которая перевязана широкой бордовой лентой с надписью золочеными буквами.Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка на территории нынешней Свердловской области. Первым всенародно избранным президентом России он стал в 1991 году, в 1996 году был переизбран на второй срок, в 1999-м ушел в отставку. Период правления Ельцина ознаменовался, в частности, августовским путчем 1991 года и распадом Советского Союза, либерализацией цен и приватизацией в начале 1992 года, силовым разгоном Верховного Совета в 1993 году, боевыми действиями в Чечне в ходе двух военных кампаний, а также дефолтом в 1998 году. Двадцать третьего апреля 2007 года Ельцин скончался в Центральной клинической больнице в Москве. Спустя год на могиле Ельцина был открыт памятник, выполненный скульптором Георгием Франгуляном. Мемориал представляет собой широкое надгробие в цветах российского флага - из белого мрамора, голубой византийской мозаики и красного порфира.Чубайс при Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. 25 марта Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
https://ria.ru/20210201/eltsin-1595096575.html
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россия, москва, борис ельцин, анатолий чубайс, общество
Россия, Москва, Борис Ельцин, Анатолий Чубайс, Общество
12:22 01.02.2023 (обновлено: 12:25 01.02.2023)
 
Букет цветов от Чубайса появился на могиле Ельцина в Москве

Букет роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Ельцина в Москве

© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в медиабанкМогила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище
Могила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в медиабанк
Могила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Букет алых и белых роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На 92-ю годовщину со дня рождения первого президента России рядом с его надгробным памятником установили корзину с цветочной композицией, которая перевязана широкой бордовой лентой с надписью золочеными буквами.
Инаугурация первого президента РСФСР Бориса Ельцина - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля 2021, 04:05
Биография Бориса Ельцина
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка на территории нынешней Свердловской области. Первым всенародно избранным президентом России он стал в 1991 году, в 1996 году был переизбран на второй срок, в 1999-м ушел в отставку. Период правления Ельцина ознаменовался, в частности, августовским путчем 1991 года и распадом Советского Союза, либерализацией цен и приватизацией в начале 1992 года, силовым разгоном Верховного Совета в 1993 году, боевыми действиями в Чечне в ходе двух военных кампаний, а также дефолтом в 1998 году. Двадцать третьего апреля 2007 года Ельцин скончался в Центральной клинической больнице в Москве. Спустя год на могиле Ельцина был открыт памятник, выполненный скульптором Георгием Франгуляном. Мемориал представляет собой широкое надгробие в цветах российского флага - из белого мрамора, голубой византийской мозаики и красного порфира.
Чубайс при Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. 25 марта Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
Здание Ельцин-Центра - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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РоссияМоскваБорис ЕльцинАнатолий ЧубайсОбщество
 
 
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