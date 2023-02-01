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Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 01.02.2023
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Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники
Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 01.02.2023
Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники
Запрет на использование беспилотников гражданами введен в Приморском крае, следует из постановления губернатора Олега Кожемяко. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:21
2023-02-01T13:21
приморский край
олег кожемяко
россия
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников гражданами введен в Приморском крае, следует из постановления губернатора Олега Кожемяко. "Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований", - говорится в постановлении от 1 февраля, опубликованном в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края. Уточняется, что использовать беспилотники в регионе также смогут подведомственные краевым или муниципальным властям структуры, компании, выполняющие оборонный заказ, и организации, которым требуется запустить летательный аппарат по договору с властями. Срок действия ограничений в документе не указан.
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приморский край, олег кожемяко, россия, безопасность
Приморский край, Олег Кожемяко, Россия, Безопасность
13:21 01.02.2023
 
Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники

Губернатор Приморья Кожемяко ввел запрет на использование беспилотников гражданами

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Дрон в небе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников гражданами введен в Приморском крае, следует из постановления губернатора Олега Кожемяко.
"Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований", - говорится в постановлении от 1 февраля, опубликованном в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края.
Уточняется, что использовать беспилотники в регионе также смогут подведомственные краевым или муниципальным властям структуры, компании, выполняющие оборонный заказ, и организации, которым требуется запустить летательный аппарат по договору с властями. Срок действия ограничений в документе не указан.
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Приморский крайОлег КожемякоРоссияБезопасность
 
 
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