https://ria.ru/20230201/bpla-1848939945.html

Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники

Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 01.02.2023

Жителям Приморского края запретили использовать беспилотники

Запрет на использование беспилотников гражданами введен в Приморском крае, следует из постановления губернатора Олега Кожемяко. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:21

2023-02-01T13:21

2023-02-01T13:21

приморский край

олег кожемяко

россия

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников гражданами введен в Приморском крае, следует из постановления губернатора Олега Кожемяко. "Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований", - говорится в постановлении от 1 февраля, опубликованном в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края. Уточняется, что использовать беспилотники в регионе также смогут подведомственные краевым или муниципальным властям структуры, компании, выполняющие оборонный заказ, и организации, которым требуется запустить летательный аппарат по договору с властями. Срок действия ограничений в документе не указан.

https://ria.ru/20230124/zaschita-1847013445.html

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приморский край, олег кожемяко, россия, безопасность