https://ria.ru/20230201/boguslaev-1848904979.html

Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР

Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР - РИА Новости, 01.02.2023

Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР

Экс-главу украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заподозрили в содействии ДНР, заявили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:52

2023-02-01T11:52

2023-02-01T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вячеслав богуслаев

мотор сич

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-главу украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заподозрили в содействии ДНР, заявили в офисе генпрокурора Украины. "Бывшему президенту АО "Мотор Сич" сообщено о новом подозрении – содействие деятельности террористической организации "ДНР". По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянский машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в городе Снежное", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. В ведомстве утверждают, что "Мотор Сич" через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала от него готовые запчасти для авиационных двигателей. Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. В конце ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Оба были задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ.

https://ria.ru/20221113/motorsich-1830944180.html

https://ria.ru/20221130/motor_sich-1835393121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вячеслав богуслаев, мотор сич, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины