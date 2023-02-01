Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу "Мотор Сич" Богуслаева в содействии ДНР
© Фото : Мотор СичПрезидент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев
© Фото : Мотор Сич
Президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-главу украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заподозрили в содействии ДНР, заявили в офисе генпрокурора Украины.
"Бывшему президенту АО "Мотор Сич" сообщено о новом подозрении – содействие деятельности террористической организации "ДНР". По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянский машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в городе Снежное", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. В ведомстве утверждают, что "Мотор Сич" через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала от него готовые запчасти для авиационных двигателей.
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Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
В конце ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Оба были задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ.
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