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Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/boguslaev-1848904979.html
Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР
Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР - РИА Новости, 01.02.2023
Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР
Экс-главу украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заподозрили в содействии ДНР, заявили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:52
2023-02-01T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вячеслав богуслаев
мотор сич
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-главу украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заподозрили в содействии ДНР, заявили в офисе генпрокурора Украины. "Бывшему президенту АО "Мотор Сич" сообщено о новом подозрении – содействие деятельности террористической организации "ДНР". По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянский машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в городе Снежное", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. В ведомстве утверждают, что "Мотор Сич" через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала от него готовые запчасти для авиационных двигателей. Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. В конце ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Оба были задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ.
https://ria.ru/20221113/motorsich-1830944180.html
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в мире, украина, вячеслав богуслаев, мотор сич, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вячеслав Богуслаев, Мотор Сич, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Генеральная прокуратура Украины
11:52 01.02.2023
 
Экс-главу "Мотор Сич" заподозрили в содействии ДНР

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу "Мотор Сич" Богуслаева в содействии ДНР

© Фото : Мотор СичПрезидент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев
Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Мотор Сич
Президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-главу украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заподозрили в содействии ДНР, заявили в офисе генпрокурора Украины.
"Бывшему президенту АО "Мотор Сич" сообщено о новом подозрении – содействие деятельности террористической организации "ДНР". По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянский машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в городе Снежное", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. В ведомстве утверждают, что "Мотор Сич" через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала от него готовые запчасти для авиационных двигателей.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич и представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября 2022, 08:00
"Это грабеж": Китай не ожидал от Украины такого шага
Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
В конце ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Оба были задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ.
Административное здание предприятия «Мотор Сич», расположеное на юго-востоке Украины в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 19:09
Минобороны Украины сообщило о назначении нового главы "Мотор Сич"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВячеслав БогуслаевМотор СичДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРГенеральная прокуратура Украины
 
 
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