https://ria.ru/20230201/blitskrig-1848836198.html
В Минобороны рассказали о попытке "ментального блицкрига" Запада
В Минобороны рассказали о попытке "ментального блицкрига" Запада - РИА Новости, 01.02.2023
В Минобороны рассказали о попытке "ментального блицкрига" Запада
Запад пытался провести в России "ментальный блицкриг", но потерпел неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье в журнале "Арсенал... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T03:42
2023-02-01T03:42
2023-02-01T08:43
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад пытался провести в России "ментальный блицкриг", но потерпел неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье в журнале "Арсенал Отечества". По его словам, в феврале-марте прошлого года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, "ментальный блицкриг" заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. И если для вооруженного блицкрига нужно от 40 до 100 дней, то в ментальной сфере потребуется год или два, чтоб добиться предательства элит, и порядка 15 лет — чтобы сформировать у населения новую идентичность. Тем не менее, считает он, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России "окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все "как было". По мнению автора, Запад ошибся в том, что обнажил свои истинные цели, но не провел предварительной подготовки — не создал красивую, но лживую альтернативу и тем самым нарушил правила и логику действий.О том, что Запад развязал против России ментальную войну, Ильницкий заявлял еще в 2021 году. По его словам, эта война идет уже довольно давно, но только в наши дни стала важнейшим инструментом глобального противоборства. Причем последствия этой войны проявятся не сразу, а как минимум через поколение.
https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848835185.html
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в мире, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
03:42 01.02.2023 (обновлено: 08:43 01.02.2023)
В Минобороны рассказали о попытке "ментального блицкрига" Запада
Минобороны: Запад в 2022 году пытался провести в России ментальный блицкриг
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Запад пытался провести в России "ментальный блицкриг", но потерпел неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье в журнале "Арсенал Отечества
".
По его словам, в феврале-марте прошлого года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку.
Как поясняет автор, "ментальный блицкриг" заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. И если для вооруженного блицкрига нужно от 40 до 100 дней, то в ментальной сфере потребуется год или два, чтоб добиться предательства элит, и порядка 15 лет — чтобы сформировать у населения новую идентичность.
"Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для "пятой колонны", — пишет Ильницкий.
Тем не менее, считает он, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России "окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все "как было".
По мнению автора, Запад ошибся в том, что обнажил свои истинные цели, но не провел предварительной подготовки — не создал красивую, но лживую альтернативу и тем самым нарушил правила и логику действий.
О том, что Запад развязал против России ментальную войну, Ильницкий заявлял еще в 2021 году. По его словам, эта война идет уже довольно давно, но только в наши дни стала важнейшим инструментом глобального противоборства. Причем последствия этой войны проявятся не сразу, а как минимум через поколение.