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Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области - РИА Новости, 01.02.2023
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Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области
Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области - РИА Новости, 01.02.2023
Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в 2020-2022 годах инвестировал в развитие сети 4G в Волгоградской области свыше 2,4 миллиарда рублей, сообщает оператор. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:00
2023-02-01T13:01
новости компаний - экономика
билайн
волгоградская область
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в 2020-2022 годах инвестировал в развитие сети 4G в Волгоградской области свыше 2,4 миллиарда рублей, сообщает оператор.Средства направлены на увеличение покрытия сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет в области, модернизацию оборудования для улучшения надежности и скорости интернет-доступа, а также запуск новых технологий. В частности, новые базовые станции были построены в Волгограде, Волжском, небольших населенных пунктах, дачных поселках вблизи Волгограда.Кроме того, билайн проводил расширение диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в сети оператора в Волгоградской области выросла на 70% по сравнению с декабрем 2020 года."Только за 2022 год сеть 4G в регионе выросла на 56 %, с 2020 года - в два раза. Как известно, чем больше базовых станций, тем уверенней сигнал, лучше качество связи. По мере развития сети мы отмечаем рост потребления мобильного интернета. Наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа: за год объем передаваемого интернет-трафика в сети 4G вырос на 31%. При этом на 15% уменьшилось количество времени, потраченного на разговоры по телефону", - приводятся в сообщении слова директора Волгоградского отделения билайн Егора Лопушкова.
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новости компаний - экономика, билайн, волгоградская область
Новости компаний - Экономика, Билайн, Волгоградская область
13:00 01.02.2023 (обновлено: 13:01 01.02.2023)
 

Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкМонумент Родина-Мать в Волгограде
Монумент Родина-Мать в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Монумент Родина-Мать в Волгограде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в 2020-2022 годах инвестировал в развитие сети 4G в Волгоградской области свыше 2,4 миллиарда рублей, сообщает оператор.
Средства направлены на увеличение покрытия сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет в области, модернизацию оборудования для улучшения надежности и скорости интернет-доступа, а также запуск новых технологий. В частности, новые базовые станции были построены в Волгограде, Волжском, небольших населенных пунктах, дачных поселках вблизи Волгограда.
Логотип Билайн
16 января, 10:00
Билайн расширил пропускную способность с Telegram почти до 1 тб/с
Кроме того, билайн проводил расширение диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в сети оператора в Волгоградской области выросла на 70% по сравнению с декабрем 2020 года.
"Только за 2022 год сеть 4G в регионе выросла на 56 %, с 2020 года - в два раза. Как известно, чем больше базовых станций, тем уверенней сигнал, лучше качество связи. По мере развития сети мы отмечаем рост потребления мобильного интернета. Наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа: за год объем передаваемого интернет-трафика в сети 4G вырос на 31%. При этом на 15% уменьшилось количество времени, потраченного на разговоры по телефону", - приводятся в сообщении слова директора Волгоградского отделения билайн Егора Лопушкова.
 
Новости компаний - ЭкономикаБилайнВолгоградская область
 
 
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