https://ria.ru/20230201/bilayn-1848926479.html

Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области

Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области - РИА Новости, 01.02.2023

Билайн инвестировал 2,4 млрд рублей в свою сеть в Волгоградской области

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в 2020-2022 годах инвестировал в развитие сети 4G в Волгоградской области свыше 2,4 миллиарда рублей, сообщает оператор. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:00

2023-02-01T13:00

2023-02-01T13:01

новости компаний - экономика

билайн

волгоградская область

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в 2020-2022 годах инвестировал в развитие сети 4G в Волгоградской области свыше 2,4 миллиарда рублей, сообщает оператор.Средства направлены на увеличение покрытия сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет в области, модернизацию оборудования для улучшения надежности и скорости интернет-доступа, а также запуск новых технологий. В частности, новые базовые станции были построены в Волгограде, Волжском, небольших населенных пунктах, дачных поселках вблизи Волгограда.Кроме того, билайн проводил расширение диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в сети оператора в Волгоградской области выросла на 70% по сравнению с декабрем 2020 года."Только за 2022 год сеть 4G в регионе выросла на 56 %, с 2020 года - в два раза. Как известно, чем больше базовых станций, тем уверенней сигнал, лучше качество связи. По мере развития сети мы отмечаем рост потребления мобильного интернета. Наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа: за год объем передаваемого интернет-трафика в сети 4G вырос на 31%. При этом на 15% уменьшилось количество времени, потраченного на разговоры по телефону", - приводятся в сообщении слова директора Волгоградского отделения билайн Егора Лопушкова.

https://ria.ru/20230116/bilayn-1844640360.html

волгоградская область

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, волгоградская область