https://ria.ru/20230201/bayden-1849044105.html
ФБР провело обыск в доме Байдена по делу о секретных документах
ФБР провело обыск в доме Байдена по делу о секретных документах - РИА Новости, 01.02.2023
ФБР провело обыск в доме Байдена по делу о секретных документах
Сотрудники ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах, сообщил личный адвокат главы государства. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:45
2023-02-01T17:45
2023-02-01T21:47
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Сотрудники ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах, сообщил личный адвокат главы государства. "У нас будет дополнительная информация по завершении сегодняшнего обыска", — сказал он.В среду днем телеканал CBS со ссылкой на источники также передавал, что агенты ФБР находятся в доме Байдена в Рехобот Бич. Затем личный адвокат главы Белого дома Боб Бауэр подтвердил эту информацию телеканалу CNN, отметив, что обыск проходит при полной поддержке со стороны президента и при его содействии.Позднее адвокат сообщил, что спецслужбы не нашли в доме у Байдена никаких документов с пометкой "секретно", но "они изъяли для изучения некоторые материалы и рукописные заметки, предположительно относящиеся к периоду вице-президентства".Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа, затронул скандал по поводу обращения с секретными документами. В середине января сообщалось, что в здании связанного с американским лидером вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги также обнаружили в гараже его дома в Уилмингтоне.Администрация президента признала, что нынешний глава государства пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По информации СМИ, среди секретных документов оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.
https://ria.ru/20230131/bayden-1848816622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фбр, сша, джо байден, дональд трамп, уилмингтон, флорида, барак обама
В мире, ФБР, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Уилмингтон, Флорида, Барак Обама
17:45 01.02.2023 (обновлено: 21:47 01.02.2023)
ФБР провело обыск в доме Байдена по делу о секретных документах
Адвокат Байдена сообщил об обысках ФБР в доме президента в Рехобот Бич
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Сотрудники ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах, сообщил личный адвокат главы государства.
"У нас будет дополнительная информация по завершении сегодняшнего обыска", — сказал он.
В среду днем телеканал CBS со ссылкой на источники также передавал, что агенты ФБР находятся в доме Байдена в Рехобот Бич. Затем личный адвокат главы Белого дома Боб Бауэр подтвердил эту информацию телеканалу CNN, отметив, что обыск проходит при полной поддержке со стороны президента и при его содействии.
Позднее адвокат сообщил, что спецслужбы не нашли в доме у Байдена никаких документов с пометкой "секретно", но "они изъяли для изучения некоторые материалы и рукописные заметки, предположительно относящиеся к периоду вице-президентства".
Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа
, затронул скандал по поводу обращения с секретными документами. В середине января сообщалось, что в здании связанного с американским лидером вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги также обнаружили в гараже его дома в Уилмингтоне
.
Администрация президента признала, что нынешний глава государства пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По информации СМИ, среди секретных документов оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране
и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.
Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.