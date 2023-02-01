https://ria.ru/20230201/bayden-1849044105.html

ФБР провело обыск в доме Байдена по делу о секретных документах

ФБР провело обыск в доме Байдена по делу о секретных документах - РИА Новости, 01.02.2023

ФБР провело обыск в доме Байдена по делу о секретных документах

Сотрудники ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах, сообщил личный адвокат главы государства. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:45

2023-02-01T17:45

2023-02-01T21:47

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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Сотрудники ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах, сообщил личный адвокат главы государства. "У нас будет дополнительная информация по завершении сегодняшнего обыска", — сказал он.В среду днем телеканал CBS со ссылкой на источники также передавал, что агенты ФБР находятся в доме Байдена в Рехобот Бич. Затем личный адвокат главы Белого дома Боб Бауэр подтвердил эту информацию телеканалу CNN, отметив, что обыск проходит при полной поддержке со стороны президента и при его содействии.Позднее адвокат сообщил, что спецслужбы не нашли в доме у Байдена никаких документов с пометкой "секретно", но "они изъяли для изучения некоторые материалы и рукописные заметки, предположительно относящиеся к периоду вице-президентства".Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа, затронул скандал по поводу обращения с секретными документами. В середине января сообщалось, что в здании связанного с американским лидером вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги также обнаружили в гараже его дома в Уилмингтоне.Администрация президента признала, что нынешний глава государства пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По информации СМИ, среди секретных документов оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.

https://ria.ru/20230131/bayden-1848816622.html

https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, фбр, сша, джо байден, дональд трамп, уилмингтон, флорида, барак обама