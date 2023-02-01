https://ria.ru/20230201/bayden-1849009891.html

Байден может посетить Центральную Европу в феврале

Байден может посетить Центральную Европу в феврале - РИА Новости, 01.02.2023

Байден может посетить Центральную Европу в феврале

Президент США Джо Байден может посетить Центральную Европу в феврале, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:20

2023-02-01T16:20

2023-02-01T16:25

в мире

польша

европа

сша

вильнюс

анджей дуда

джо байден

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден может посетить Центральную Европу в феврале, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе.Выступление Дуды транслировало Польское телевидение."Мы ожидаем визита господина президента Байдена просто потому, что этот визит был анонсирован. Президент Джо Байден, скорее всего, направится в нашу часть Европы в феврале", - сказал Дуда.При этом он сообщил, что не знает, какие конкретно страны посетит Байден."Я хочу подчеркнуть, что "наша часть Европы" означает Центральную Европу. В связи с вышесказанным, я предполагаю, что наша часть Европы в этом контексте – это территория от Румынии до Эстонии. В связи с этим куда конкретно господин президент Джо Байден совершит свой визит, нам в этот момент трудно ответить. У нас пока нет этой информации. Возможно, мы будем иметь эту информацию в ближайшие дни", - сказал Дуда. -

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848765151.html

https://ria.ru/20230201/ssha-1848833984.html

польша

европа

сша

вильнюс

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