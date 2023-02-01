Рейтинг@Mail.ru
Байден может посетить Центральную Европу в феврале - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/bayden-1849009891.html
Байден может посетить Центральную Европу в феврале
Байден может посетить Центральную Европу в феврале - РИА Новости, 01.02.2023
Байден может посетить Центральную Европу в феврале
Президент США Джо Байден может посетить Центральную Европу в феврале, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:20
2023-02-01T16:25
в мире
польша
европа
сша
вильнюс
анджей дуда
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e6c6f98f40420651fb4f2dd6fb939f9.jpg
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден может посетить Центральную Европу в феврале, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе.Выступление Дуды транслировало Польское телевидение."Мы ожидаем визита господина президента Байдена просто потому, что этот визит был анонсирован. Президент Джо Байден, скорее всего, направится в нашу часть Европы в феврале", - сказал Дуда.При этом он сообщил, что не знает, какие конкретно страны посетит Байден."Я хочу подчеркнуть, что "наша часть Европы" означает Центральную Европу. В связи с вышесказанным, я предполагаю, что наша часть Европы в этом контексте – это территория от Румынии до Эстонии. В связи с этим куда конкретно господин президент Джо Байден совершит свой визит, нам в этот момент трудно ответить. У нас пока нет этой информации. Возможно, мы будем иметь эту информацию в ближайшие дни", - сказал Дуда. -
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848765151.html
https://ria.ru/20230201/ssha-1848833984.html
польша
европа
сша
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe8e63361b9ce8f1abb52555fbba285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, европа, сша, вильнюс, анджей дуда, джо байден
В мире, Польша, Европа, США, Вильнюс, Анджей Дуда, Джо Байден
16:20 01.02.2023 (обновлено: 16:25 01.02.2023)
 
Байден может посетить Центральную Европу в феврале

Президент Польши Дуда сообщил, что Байден может посетить Центральную Европу в феврале

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден может посетить Центральную Европу в феврале, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе.
Выступление Дуды транслировало Польское телевидение.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 18:25Специальная военная операция на Украине
СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США
"Мы ожидаем визита господина президента Байдена просто потому, что этот визит был анонсирован. Президент Джо Байден, скорее всего, направится в нашу часть Европы в феврале", - сказал Дуда.
При этом он сообщил, что не знает, какие конкретно страны посетит Байден.
"Я хочу подчеркнуть, что "наша часть Европы" означает Центральную Европу. В связи с вышесказанным, я предполагаю, что наша часть Европы в этом контексте – это территория от Румынии до Эстонии. В связи с этим куда конкретно господин президент Джо Байден совершит свой визит, нам в этот момент трудно ответить. У нас пока нет этой информации. Возможно, мы будем иметь эту информацию в ближайшие дни", - сказал Дуда. -
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 02:22
Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену
 
В миреПольшаЕвропаСШАВильнюсАнджей ДудаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала