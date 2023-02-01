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Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля - РИА Новости, 01.02.2023
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Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля
Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля - РИА Новости, 01.02.2023
Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля
Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:37
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в мире
сша
бразилия
джо байден
луис инасиу лула да силва
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом. Лидеры государств обсудят сотрудничество и ответы на общие вызовы, сообщил Белый дом.
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в мире, сша, бразилия, джо байден, луис инасиу лула да силва
В мире, США, Бразилия, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва
00:37 01.02.2023
 
Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля

Белый дом: Байден проведет переговоры с Лулой да Силвой 10 февраля

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом.
"Байден приветствует Лулу да Силву в Белом доме в пятницу, 10 февраля", - сообщила пресс-служба Белого дома.
Лидеры государств обсудят сотрудничество и ответы на общие вызовы, сообщил Белый дом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 23:49
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата
 
В миреСШАБразилияДжо БайденЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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