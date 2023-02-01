https://ria.ru/20230201/bayden-1848828330.html
Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля
Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля - РИА Новости, 01.02.2023
Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля
Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:37
2023-02-01T00:37
2023-02-01T00:37
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луис инасиу лула да силва
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом. Лидеры государств обсудят сотрудничество и ответы на общие вызовы, сообщил Белый дом.
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в мире, сша, бразилия, джо байден, луис инасиу лула да силва
В мире, США, Бразилия, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва
Байден встретится с новым президентом Бразилии 10 февраля
Белый дом: Байден проведет переговоры с Лулой да Силвой 10 февраля