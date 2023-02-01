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Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море - РИА Новости, 01.02.2023
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Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море
Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море - РИА Новости, 01.02.2023
Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море
Судно Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон, с учетом погодных условий оно может прибыть в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:01
2023-02-01T05:01
происшествия
охотское море
петропавловск-камчатский
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Судно Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон, с учетом погодных условий оно может прибыть в Петропавловск-Камчатский 4 февраля, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. В Росморречфлоте РИА Новости сообщили, что "Amber Baltic взято на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, и они потихоньку буксируют в сторону Петропавловска-Камчатского на низкой скорости, около 5 узлов, на море шторм". "По нашим грубым подсчетам, числа 4-го (февраля - ред.) прибудет. (Ожидается) там еще один циклон будет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230125/sudno-1847236708.html
охотское море
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происшествия, охотское море, петропавловск-камчатский, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Охотское море, Петропавловск-Камчатский, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
05:01 01.02.2023
 
Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море

Потерявшее ход в Охотском море судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон

© РИА Новости / МЧС РФКорабли поисково-спасательной операции в акватории Охотского моря
Корабли поисково-спасательной операции в акватории Охотского моря - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Корабли поисково-спасательной операции в акватории Охотского моря. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Судно Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон, с учетом погодных условий оно может прибыть в Петропавловск-Камчатский 4 февраля, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.
Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. В Росморречфлоте РИА Новости сообщили, что "Amber Baltic взято на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, и они потихоньку буксируют в сторону Петропавловска-Камчатского на низкой скорости, около 5 узлов, на море шторм".
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"По нашим грубым подсчетам, числа 4-го (февраля - ред.) прибудет. (Ожидается) там еще один циклон будет", - сообщил собеседник агентства.
 
ПроисшествияОхотское мореПетропавловск-КамчатскийФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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