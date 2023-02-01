https://ria.ru/20230201/baltic-1848838507.html
Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море
Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море - РИА Новости, 01.02.2023
Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море
Судно Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон, с учетом погодных условий оно может прибыть в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:01
2023-02-01T05:01
2023-02-01T05:01
происшествия
охотское море
петропавловск-камчатский
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834629258_0:88:928:610_1920x0_80_0_0_2b3b014631d164fcfe1fa3fa840324f9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Судно Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон, с учетом погодных условий оно может прибыть в Петропавловск-Камчатский 4 февраля, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. В Росморречфлоте РИА Новости сообщили, что "Amber Baltic взято на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, и они потихоньку буксируют в сторону Петропавловска-Камчатского на низкой скорости, около 5 узлов, на море шторм". "По нашим грубым подсчетам, числа 4-го (февраля - ред.) прибудет. (Ожидается) там еще один циклон будет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230125/sudno-1847236708.html
охотское море
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834629258_31:0:863:624_1920x0_80_0_0_088de68f39b83b9ce92200ac6f6f147b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, петропавловск-камчатский, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Охотское море, Петропавловск-Камчатский, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море
Потерявшее ход в Охотском море судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон