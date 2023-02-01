https://ria.ru/20230201/baltic-1848838507.html

Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море

Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море - РИА Новости, 01.02.2023

Судно Amber Baltic при буксировке может попасть в циклон в Охотском море

Судно Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон, с учетом погодных условий оно может прибыть в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:01

2023-02-01T05:01

2023-02-01T05:01

происшествия

охотское море

петропавловск-камчатский

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Судно Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон, с учетом погодных условий оно может прибыть в Петропавловск-Камчатский 4 февраля, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. В Росморречфлоте РИА Новости сообщили, что "Amber Baltic взято на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, и они потихоньку буксируют в сторону Петропавловска-Камчатского на низкой скорости, около 5 узлов, на море шторм". "По нашим грубым подсчетам, числа 4-го (февраля - ред.) прибудет. (Ожидается) там еще один циклон будет", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230125/sudno-1847236708.html

охотское море

петропавловск-камчатский

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происшествия, охотское море, петропавловск-камчатский, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)