https://ria.ru/20230201/baggi-1848985507.html
Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации
Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023
Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации
Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:17
2023-02-01T15:17
2023-02-01T16:03
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безопасность
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Ранее он сообщал о разработке в Хабаровске нового легкого вездехода. Название "Ерофей" выбрали жители края в онлайн-голосовании в честь землепроходца Ерофея Хабарова "Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску", - написал Дегтярев в телеграм-канале. Ранее губернатор сообщал, что производство развернуто в Хабаровске. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Скорость багги по бездорожью достигает 150 км/ч, грузоподъемность – 350 кг, экипаж – 2 человека.
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Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО
Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
2023-02-01T15:17
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев, Технологии
15:17 01.02.2023 (обновлено: 16:03 01.02.2023)
Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации
Губернатор Дегтярев: опытные образцы багги "Ерофей" отправят в зону спецоперации