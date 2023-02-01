https://ria.ru/20230201/baggi-1848985507.html

Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации

Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023

Хабаровск отправит багги собственной разработки в зону спецоперации

Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:17

2023-02-01T15:17

2023-02-01T16:03

специальная военная операция на украине

безопасность

хабаровск

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

технологии

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Ранее он сообщал о разработке в Хабаровске нового легкого вездехода. Название "Ерофей" выбрали жители края в онлайн-голосовании в честь землепроходца Ерофея Хабарова "Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску", - написал Дегтярев в телеграм-канале. Ранее губернатор сообщал, что производство развернуто в Хабаровске. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Скорость багги по бездорожью достигает 150 км/ч, грузоподъемность – 350 кг, экипаж – 2 человека.

https://ria.ru/20230201/listovki-1848970135.html

https://ria.ru/20230201/samolet-1848837625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. 2023-02-01T15:17 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, хабаровск, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, технологии