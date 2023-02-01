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МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций - РИА Новости, 01.02.2023
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МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций
МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций - РИА Новости, 01.02.2023
МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций
Решение корпорации Meta* исключить националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций является абсурдным и политизированным шагом, решение... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:58
2023-02-01T16:58
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
meta (метавселенная)
батальон "азов"
технологии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение корпорации Meta* исключить националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций является абсурдным и политизированным шагом, решение Meta* в очередной раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении компании приняла Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на заявление Meta*, что компания исключила националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций. Это позволит членам полка создавать аккаунты в Facebook* и Instagram* и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правила компании в отношении контента. "Ну вот это такое очередное проявление истинного человеколюбия этой корпорации. Это абсурдный, политизированный шаг", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Это настоящая террористическая ячейка и то, что компания, которая позиционирует себя как способ коммуникации людей в мирных целях для ведения бизнеса, общения, передачи информации, то, что компания делает такое на своей площадке, конечно, ещё раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении нее приняла Российская Федерация", - добавила она.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), meta (метавселенная), батальон "азов", технологии
Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Meta (метавселенная), Батальон "Азов", Технологии
16:58 01.02.2023
 
МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций

Захарова назвала решение Meta исключить "Азов" из списка опасных организаций абсурдным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение корпорации Meta* исключить националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций является абсурдным и политизированным шагом, решение Meta* в очередной раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении компании приняла Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на заявление Meta*, что компания исключила националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций. Это позволит членам полка создавать аккаунты в Facebook* и Instagram* и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правила компании в отношении контента.
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"Ну вот это такое очередное проявление истинного человеколюбия этой корпорации. Это абсурдный, политизированный шаг", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Это настоящая террористическая ячейка и то, что компания, которая позиционирует себя как способ коммуникации людей в мирных целях для ведения бизнеса, общения, передачи информации, то, что компания делает такое на своей площадке, конечно, ещё раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении нее приняла Российская Федерация", - добавила она.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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РоссияМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Meta (метавселенная)Батальон "Азов"Технологии
 
 
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