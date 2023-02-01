https://ria.ru/20230201/azov-1849022624.html

МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций

МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций - РИА Новости, 01.02.2023

МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций

Решение корпорации Meta* исключить националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций является абсурдным и политизированным шагом, решение... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:58

2023-02-01T16:58

2023-02-01T16:58

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

meta (метавселенная)

батальон "азов"

технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение корпорации Meta* исключить националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций является абсурдным и политизированным шагом, решение Meta* в очередной раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении компании приняла Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на заявление Meta*, что компания исключила националистический полк "Азов"** из списка опасных лиц и организаций. Это позволит членам полка создавать аккаунты в Facebook* и Instagram* и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правила компании в отношении контента. "Ну вот это такое очередное проявление истинного человеколюбия этой корпорации. Это абсурдный, политизированный шаг", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Это настоящая террористическая ячейка и то, что компания, которая позиционирует себя как способ коммуникации людей в мирных целях для ведения бизнеса, общения, передачи информации, то, что компания делает такое на своей площадке, конечно, ещё раз подтверждает абсолютную правильность действий, которые в отношении нее приняла Российская Федерация", - добавила она.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848568626.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), meta (метавселенная), батальон "азов", технологии