Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне" - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/avstriya-1848830853.html
Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне"
Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне" - РИА Новости, 01.02.2023
Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне"
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена о "колониальной войне", которая якобы ведется на Украине... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T01:13
2023-02-01T01:13
в мире
россия
донбасс
австрия
дмитрий любинский
александер ван дер беллен
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984494_0:197:1181:861_1920x0_80_0_0_b8494bda2b2a5e34f120af0a9dbbc060.jpg
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена о "колониальной войне", которая якобы ведется на Украине Россией. В ходе визита в Братиславу во вторник Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF. "В ходе визита в Братиславу президент Австрии Александер Ван дер Беллен допустил высказывание, которое еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине", - написал посол Любинский в соцсетях, добавив, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей". По словам Любинского, "хорошо известно, что как раз адепты человеконенавистнической идеологии киевского режима вполне открыто провозгласили всех руссоязычных жителей Донбасса "нелюдью", не имеющей никаких прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории". Таким образом, "в лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным бывшим колониальным державам", русскоязычное население Донбасса "годами не просто эксплуатировали, но и изгоняли, и просто уничтожали под молчаливое будто бы неведение западных псевдолиберальных демократий", заявил посол. "Героическая миссия российских вооруженных сил, напротив, носит освободительный, и если уж использовать аналоговые термины, деколонизаторский характер. Чтобы убедиться в этом, однако, необходимо набраться мужества и хотя бы посмотреть в глаза простым жителям Донбасса, старикам и детям. Или поговорить с крымчанами, сделавшими ранее свой исторический выбор в пользу воссоединения с Россией. А не бесконечно повторять безумные мантры-требования (Владимира) Зеленского о наказании России поставками все новых и более дальнобойных тяжелых вооружений из "Фондов мира" ЕС", - написал Любинский.
https://ria.ru/20230125/gaz-1847244735.html
https://ria.ru/20230116/obvineniya-1845322350.html
россия
донбасс
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984494_0:169:1181:1055_1920x0_80_0_0_7e4e793ffd84c9440b01338541e19740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, австрия, дмитрий любинский, александер ван дер беллен, евросоюз
В мире, Россия, Донбасс, Австрия, Дмитрий Любинский, Александер Ван дер Беллен, Евросоюз
01:13 01.02.2023
 
Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне"

Посол Любинский: слова президента Австрии расширяют границы западной мифологии

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена о "колониальной войне", которая якобы ведется на Украине Россией.
В ходе визита в Братиславу во вторник Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF.
Австрийский политик Геральд Грош - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 09:20
В Австрии заявили о бессмысленности отказа от российского газа
"В ходе визита в Братиславу президент Австрии Александер Ван дер Беллен допустил высказывание, которое еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине", - написал посол Любинский в соцсетях, добавив, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей".
По словам Любинского, "хорошо известно, что как раз адепты человеконенавистнической идеологии киевского режима вполне открыто провозгласили всех руссоязычных жителей Донбасса "нелюдью", не имеющей никаких прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории".
Таким образом, "в лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным бывшим колониальным державам", русскоязычное население Донбасса "годами не просто эксплуатировали, но и изгоняли, и просто уничтожали под молчаливое будто бы неведение западных псевдолиберальных демократий", заявил посол.
"Героическая миссия российских вооруженных сил, напротив, носит освободительный, и если уж использовать аналоговые термины, деколонизаторский характер. Чтобы убедиться в этом, однако, необходимо набраться мужества и хотя бы посмотреть в глаза простым жителям Донбасса, старикам и детям. Или поговорить с крымчанами, сделавшими ранее свой исторический выбор в пользу воссоединения с Россией. А не бесконечно повторять безумные мантры-требования (Владимира) Зеленского о наказании России поставками все новых и более дальнобойных тяжелых вооружений из "Фондов мира" ЕС", - написал Любинский.
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 21:57
В Австрии рассказали, что грозит одобрившему выезд детей из ЛНР сотруднику
 
В миреРоссияДонбассАвстрияДмитрий ЛюбинскийАлександер Ван дер БелленЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала