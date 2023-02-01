https://ria.ru/20230201/avstriya-1848830853.html

Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне"

Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне" - РИА Новости, 01.02.2023

Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне"

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена о "колониальной войне", которая якобы ведется на Украине... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T01:13

2023-02-01T01:13

2023-02-01T01:13

в мире

россия

донбасс

австрия

дмитрий любинский

александер ван дер беллен

евросоюз

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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена о "колониальной войне", которая якобы ведется на Украине Россией. В ходе визита в Братиславу во вторник Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF. "В ходе визита в Братиславу президент Австрии Александер Ван дер Беллен допустил высказывание, которое еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине", - написал посол Любинский в соцсетях, добавив, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей". По словам Любинского, "хорошо известно, что как раз адепты человеконенавистнической идеологии киевского режима вполне открыто провозгласили всех руссоязычных жителей Донбасса "нелюдью", не имеющей никаких прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории". Таким образом, "в лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным бывшим колониальным державам", русскоязычное население Донбасса "годами не просто эксплуатировали, но и изгоняли, и просто уничтожали под молчаливое будто бы неведение западных псевдолиберальных демократий", заявил посол. "Героическая миссия российских вооруженных сил, напротив, носит освободительный, и если уж использовать аналоговые термины, деколонизаторский характер. Чтобы убедиться в этом, однако, необходимо набраться мужества и хотя бы посмотреть в глаза простым жителям Донбасса, старикам и детям. Или поговорить с крымчанами, сделавшими ранее свой исторический выбор в пользу воссоединения с Россией. А не бесконечно повторять безумные мантры-требования (Владимира) Зеленского о наказании России поставками все новых и более дальнобойных тяжелых вооружений из "Фондов мира" ЕС", - написал Любинский.

https://ria.ru/20230125/gaz-1847244735.html

https://ria.ru/20230116/obvineniya-1845322350.html

россия

донбасс

австрия

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в мире, россия, донбасс, австрия, дмитрий любинский, александер ван дер беллен, евросоюз